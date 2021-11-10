Başakşehir'de 50 metre arayla iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi

İstanbul Başakşehir’de bu sabah saat 08:00 sularında Olimpiyat Bulvarı istikametinden TEM Otoyolu istikametinde ilerleyen iki ayrı araç 50 metre arayla kazaya neden oldu.
İki ayrı aracın başlattığı kazalar zincirleme kazaya dönüştü. İlk kazada 6 ikinci kazada 3 aracın karışmasıyla otoyol üzerinde 9 aracın karıştığı zincirleme kazalar meydana geldi. Toplamda 2 kişinin yaralandığı kazalarda bazı araçlar yan yatarken bazı araçlar bariyerlere çarparak durabildi.
Her iki kaza nedeniyle TEM Otoyolu üzerinde uzun trafik kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucunda kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı.