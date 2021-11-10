Başakşehir'de 50 metre arayla iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi

İstanbul Başakşehir’de bu sabah saat 08:00 sularında Olimpiyat Bulvarı istikametinden TEM Otoyolu istikametinde ilerleyen iki ayrı araç 50 metre arayla kazaya neden oldu.

İki ayrı aracın başlattığı kazalar zincirleme kazaya dönüştü. İlk kazada 6 ikinci kazada 3 aracın karışmasıyla otoyol üzerinde 9 aracın karıştığı zincirleme kazalar meydana geldi. Toplamda 2 kişinin yaralandığı kazalarda bazı araçlar yan yatarken bazı araçlar bariyerlere çarparak durabildi.