Başakşehir'de bir sitenin otoparkındaki otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 07.15 sıralarında Başakşehir Kayaşehir 3. Bölge'de bulunan bir sitenin otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, site otoparkına park edilen otomobil, nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili söndürmek için olayın gerçekleştiği yere itfaiye ekipleri yollandı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken yaşananlar mobil cihaz kameraları ile görüntülendi.