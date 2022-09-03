Yangın, saat 07.15 sıralarında Başakşehir Kayaşehir 3. Bölge'de bulunan bir sitenin otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, site otoparkına park edilen otomobil, nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili söndürmek için olayın gerçekleştiği yere itfaiye ekipleri yollandı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken yaşananlar mobil cihaz kameraları ile görüntülendi.
YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:55
Başakşehir'de bir sitenin otoparkındaki otomobil alev alev yandı
Başakşehir'de bir sitenin kapalı otoparkına park edilen otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. Otoparkta alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.
YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:55
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