Başakşehir'de Emre Belözoğlu Alanyaspor'un genç yıldızını istedi. Fatih Aksoy transferi için yönetim harekete geçti













Fatih Aksoy adım adım Başakşehir yolcusu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de ara transfer döneminde kadroya takviyeler yapılması bekleniyor. Turuncu lacivertli ekipte Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun Başkan Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Fatih Aksoy'u bir süredir ekibiyle birlikte takip ettiği ve futbolcunun stoper, sağ bek ve orta saha pozisyonlarında görev alabilmesi nedeniyle transferine sıcak baktığı öğrenildi.Başkan Göksel Gümüşdağ ile Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde ekibiyle birlikte bir görüşme gerçekleştiren Emre Belözoğlu'nun yabancı oyuncu kuralını da göz önünde bulundurarak Fatih Aksoy'un kadroya katılmasını önerdiği ortaya çıktı. Medipol Başakşehir yönetimi de Fatih Aksoy'un transferine sıcak bakarken, ara transfer dönemi öncesinde Alanyaspor yetkilileriyle pazarlıklara başladı.