SPOR
14 Kasım 2022 - 17:47

Başakşehir'de Emre Belözoğlu Alanyaspor'un genç yıldızını istedi. Fatih Aksoy transferi için yönetim harekete geçti

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki Fatih Aksoy'un transfer edilmesi için yönetimle görüştü.

SPOR
14 Kasım 2022 - 17:47
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Başakşehir'de Emre Belözoğlu Alanyaspor'un genç yıldızını istedi. Fatih Aksoy transferi için yönetim harekete geçti


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de ara transfer döneminde kadroya takviyeler yapılması bekleniyor. Turuncu lacivertli ekipte Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun Başkan Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Fatih Aksoy'u bir süredir ekibiyle birlikte takip ettiği ve futbolcunun stoper, sağ bek ve orta saha pozisyonlarında görev alabilmesi nedeniyle transferine sıcak baktığı öğrenildi.



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Fatih Aksoy adım adım Başakşehir yolcusu

Başkan Göksel Gümüşdağ ile Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde ekibiyle birlikte bir görüşme gerçekleştiren Emre Belözoğlu'nun yabancı oyuncu kuralını da göz önünde bulundurarak Fatih Aksoy'un kadroya katılmasını önerdiği ortaya çıktı.

Medipol Başakşehir yönetimi de Fatih Aksoy'un transferine sıcak bakarken, ara transfer dönemi öncesinde Alanyaspor yetkilileriyle pazarlıklara başladı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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