YAŞAM
07 Nisan 2022 - 15:46
Güncelleme: 07 Nisan 2022 - 15:46

Başakşehir'de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü şarampole uçtu

Başakşehir’de park halindeki bulunan boş bir İETT otobüsü freni boşalınca şarampole uçtu. Otobüs kurtarıcı araçla çekildiği sırada bir kaza daha meydana geldi. Otobüsün çarptığı otomobil hasar ise gördü.

YAŞAM
07 Nisan 2022 - 15:46
Güncelleme: 07 Nisan 2022 - 15:46
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Başakşehir'de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü şarampole uçtu
İstanbul başakşehir Şahintepe Lalezar sokak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre  Avcılar ile Şahintepe arasında sefer yapan 147 numaralı bir  İETT otobüsü park halindeyken freni boşaldı. Rampa aşağı geri geri gelerek önce yol kenarındaki direği deviren İETT otobüsü daha sonra şarampole uçtu. Facia gibi kazada şans eseri kimse yara almadı.Öte yandan kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Freni boşalarak kaza yapan İETT otobüsü vinçler yardımıyla yaklaşık 2 saat yapılan çalışma sonrasında kurtarıldı.
Kurtarıcı araçla çekilen otobüs bu sırada bir 34 BRV 095 plakalı otomobile çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, sürücü olaya tepki gösterdi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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