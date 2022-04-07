Başakşehir'de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü şarampole uçtu

İstanbul başakşehir Şahintepe Lalezar sokak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Avcılar ile Şahintepe arasında sefer yapan 147 numaralı bir İETT otobüsü park halindeyken freni boşaldı. Rampa aşağı geri geri gelerek önce yol kenarındaki direği deviren İETT otobüsü daha sonra şarampole uçtu. Facia gibi kazada şans eseri kimse yara almadı.Öte yandan kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Freni boşalarak kaza yapan İETT otobüsü vinçler yardımıyla yaklaşık 2 saat yapılan çalışma sonrasında kurtarıldı.
Kurtarıcı araçla çekilen otobüs bu sırada bir 34 BRV 095 plakalı otomobile çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, sürücü olaya tepki gösterdi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Kurtarıcı araçla çekilen otobüs bu sırada bir 34 BRV 095 plakalı otomobile çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, sürücü olaya tepki gösterdi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.