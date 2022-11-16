Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Başkan Göksel Gümüşdağ arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Takıma yapılacak olan takviyeler konusunda Başkan Gümüşdağ ile Emre Hocanın görüşmesinden sürpriz bir isim çıktı. Süper Lig ekibinin yıldız ismi için yönetim şimdiden harekete geçti.
SPOR
16 Kasım 2022 - 22:55
Başakşehir'den beklenmedik transfer hamlesi! Emre Belözoğlu Alanyasporlu yıldız Efkan Bekiroğlu'nun transferini istedi
Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu ara transfer dönemi öncesinde yönetimden sürpriz bir transfer istedi. Akdeniz ekibi Alanyaspor'da forma giyen Efkan Bekiroğlu için yönetimle görüştü.
SPOR
16 Kasım 2022 - 22:55
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