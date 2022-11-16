Başakşehir'den beklenmedik transfer hamlesi! Emre Belözoğlu Alanyasporlu yıldız Efkan Bekiroğlu'nun transferini istedi













Efkan Bekiroğlu isteği herkesi şaşırttı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Başkan Göksel Gümüşdağ arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Takıma yapılacak olan takviyeler konusunda Başkan Gümüşdağ ile Emre Hocanın görüşmesinden sürpriz bir isim çıktı. Süper Lig ekibinin yıldız ismi için yönetim şimdiden harekete geçti.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Başkan Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmede Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nun transfer edilmesini istediği iddia edildi. Başkan Gümüşdağ ve ekibi Alanyaspor yönetimiyle Efkan'ın transferi için şimdiden temas kurarken yapılan görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Alanyasporlu yıldızın Medipol Başakşehir'e imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.