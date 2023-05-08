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08 Mayıs 2023 - 23:18

Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray Süper Lig'de liderliğini korudu!

Süper Lig'de 33. hafta sona erdi. Galatasaray puanını 73'e yükseltti ve Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek liderliğini korudu.

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08 Mayıs 2023 - 23:18
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Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray Süper Lig'de liderliğini korudu!


Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta hafta maçları oynanan iki maçın ardından sona erdi. Lider Galatasaray, kendi evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek 73 puan oldu. Sarı kırmızılılar, en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasında olan puanı maçın bitmesine beş hafta kala beşe çıkardı.

Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray Süper Lig'de liderliğini korudu



Trabzonspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada, maçın galibi Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek beş haftalık galibiyet serisine son verdi.

Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray Süper Lig'de liderliğini korudu

Galatasaray'ın şampiyonluktaki rakiplerinden Fenerbahçe, Vitesen Giresunspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra 68 puanla ikinci oldu. Fraport TAV Antalyaspor karşısında 3-1 önde giden Beşiktaş, puanını 68'e yükselterek haftayı 3. sırada tamamladı.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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