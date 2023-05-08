Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray Süper Lig'de liderliğini korudu!













Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta hafta maçları oynanan iki maçın ardından sona erdi. Lider Galatasaray, kendi evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek 73 puan oldu. Sarı kırmızılılar, en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasında olan puanı maçın bitmesine beş hafta kala beşe çıkardı.Trabzonspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada, maçın galibi Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek beş haftalık galibiyet serisine son verdi.Galatasaray'ın şampiyonluktaki rakiplerinden Fenerbahçe, Vitesen Giresunspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra 68 puanla ikinci oldu. Fraport TAV Antalyaspor karşısında 3-1 önde giden Beşiktaş, puanını 68'e yükselterek haftayı 3. sırada tamamladı.