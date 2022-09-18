SPOR
18 Eylül 2022 - 18:35

Başakşehir liderlik şansını tepti!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir, Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

SPOR
18 Eylül 2022 - 18:35
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Başakşehir liderlik şansını tepti!


MAÇTAN DAKİKALAR

35. dakikada Mounir'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Traore müsait pozisyonda yerden plase bir vuruş yaptı ama kaleci Viviano gole müsaade etmedi.



45+5. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta Volkan Babacan'dan dönen topu Jimmy Durmaz tamamladı ama meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.

54. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Caner paslaşarak kullandı. Bu futbolcunun pasında Kouassi sağdan ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu. Direkten dönen topu Borini tamamlamak istedi ama bu oyuncunun şutunda top takım arkadaşına çarparak auta gitti.

63. dakikada Diagne'nin pasında topla buluşan Caner Erkin bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasına seken topa Kouassi çaprazdan vurdu ama meşin yuvarlak Volkan Babacan'dan döndü.

68. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği top Lima'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından hızlı vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, son çizgiye inip ceza sahasına girdi ve içeri çıkardı. Bu noktada Rayyan Baniya ters bir vuruş yaptı ama top direkten geri döndü.

90+3. dakikada Başakşehir atağı sırasında Mahmut Tekdemir'in Dresevic'e yaptığı hareket sonrasında Hakem Bahattin Şimşek, Mahmut Tekdemir'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

90+5. dakikada Shukurov, yaşanan bir pozisyon sonrasında hakeme karşı çıktı. Bu itirazın ardından Hakem Bahattin Şimşek, Shukurov'u ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Stat: Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Osman Gökhan Bilir

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia (Berkay dk. 58), Deniz Türüç (Aleksic dk. 86 ?), Traore (Okaka dk. 86 ?), Keny (Serdar Gürler dk. 58), Mounir (Szysz dk. 65)
Yedekler: Deniz Dilmen, Hasan Ali Kaldırım. Touba, Caiçara, Mesut Özil
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Biraschi dk. 25), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev (Caulker dk. 86 ?), Jimmy Durmaz, Shukurov, Kouassi (Burak Kapacak dk. 86 ?), Borini, Diagne (Colley dk. 79)
Yedekler: Batuhan, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Kerim Frei, Samed Onur, Levent Mercan, Lawrence
Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Kırmızı kartlar: Mahmut Tekdemir (dk. 90+3) (Başakşehir), Shukurov (dk. 90+5) (Karagümrük)
Sarı kart: Ozdoev (Karagümrük)

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