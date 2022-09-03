SPOR
03 Eylül 2022 - 20:54

Başakşehir yoluna kayıpsız devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 10'a yükseltti.

SPOR
03 Eylül 2022 - 20:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Başakşehir yoluna kayıpsız devam ediyor!


Maçtan Dakikalar

15. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Balkovec kullandı. Bu futbolcunun ortasında savunmadan seken top Efkan'ın önünde kaldı. Efkan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



19. dakikada soldan kazanılan korner atışında Lima ceza sahası içine ortaladı. Savunmadan önce yükselen Biglia'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

23. dakikada Okaka'nın kazandığı topta soldan ceza sahasına giren Mounir, çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Runnasson bu pozisyonda gole engel olurken, dönen topu Serdar Gürler tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-0

53. dakikada Mounir'in pasında topla buluşan Berkay, ceza sahasına önüne gelip yerden çok sert vurdu ama meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

74. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde Mounir topu uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak Balkovec'in önünde kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

76. dakikada sol kanatta topla buluşan Keny, Fer'den sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan çok sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

85. dakikada Traore'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Keny, kaleci Runarsson'dan sıyrılıp, yerden bir vuruş yaparak ağları havalandırdı. 2-0

Stat: Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Ömer Ali dk. 70), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler (Keny dk. 75), Berkay Özcan (Aleksic dk. 70), Mounir (Szysz dk. 86 ?), Okaka (Traore dk. 75)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Touba, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy (Doumbia dk. 57), Furkan Bayır, Balkovec (Yusuf Özdemir dk. 86 ?), Fer, Efkan Bekiroğlu (Candeias dk. 57), Zinedine Ferhat, Umut Güneş, Oğuz Aydın (Erencan dk. 73), Eduardo (Targhaline dk. 57)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Çağan Kayra Erciyas, Tayfur Bingöl, Mevlja, Lusamba
Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Serdar Gürler (dk. 23), Keny (dk. 85) (M.Başakşehir)
Sarı kartlar: Emre Belözoğlu, Okaka (M. Başakşehir), Umut Güneş, Fer, Pereira (Corendon Alanyaspor)

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Batshuayi, Kadıköy’de
Batshuayi, Kadıköy’de
Son Haberler
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte Do Not Disturb filmi oyuncu kadrosu!
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte...