Başakşehir yoluna kayıpsız devam ediyor!













15. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Balkovec kullandı. Bu futbolcunun ortasında savunmadan seken top Efkan'ın önünde kaldı. Efkan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.19. dakikada soldan kazanılan korner atışında Lima ceza sahası içine ortaladı. Savunmadan önce yükselen Biglia'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.53. dakikada Mounir'in pasında topla buluşan Berkay, ceza sahasına önüne gelip yerden çok sert vurdu ama meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.74. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde Mounir topu uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak Balkovec'in önünde kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta gitti.76. dakikada sol kanatta topla buluşan Keny, Fer'den sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan çok sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.: Fatih Terim: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar: Volkan Babacan, Caiçara (Ömer Ali dk. 70), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler (Keny dk. 75), Berkay Özcan (Aleksic dk. 70), Mounir (Szysz dk. 86 ?), Okaka (Traore dk. 75): Muhammed Şengezer, Epureanu, Touba, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş: Emre Belözoğlu: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy (Doumbia dk. 57), Furkan Bayır, Balkovec (Yusuf Özdemir dk. 86 ?), Fer, Efkan Bekiroğlu (Candeias dk. 57), Zinedine Ferhat, Umut Güneş, Oğuz Aydın (Erencan dk. 73), Eduardo (Targhaline dk. 57): Yusuf Karagöz, Çağan Kayra Erciyas, Tayfur Bingöl, Mevlja, Lusamba: Francesco Farioli: Serdar Gürler (dk. 23), Keny (dk. 85) (M.Başakşehir): Emre Belözoğlu, Okaka (M. Başakşehir), Umut Güneş, Fer, Pereira (Corendon Alanyaspor)