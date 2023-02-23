Başarıların başarıya koşan Elçin Afacan'ın son zaferi... Kısa sürede tığ gibi zayıflayan Afacan, sırrını açıkladı!

Adını "Bir Aile Hikayesi" Beste karakteri ile duyuran başarılı oyuncu Elçin Afacan, son hali ile görenleri şaşırttı. Eski halinden eser kalmayan oyuncunun verdiği kilolar gözlerden kaçmadı. Zayıflama sırrını açıklayan Afacan, bakın bu hızlı zayıflama formülünü neye borçlu? İşte detaylar...
Çöp Adam dizisi ile ekranlara dönen başarılı oyuncu, başrollerinde Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Engin Altan Düzyatan'ın da kadrosunda bulunduğu Meryem karakterine hayat veren Afacan'ın son zamanlarda verdiği kilolar ile de adından söz ettirmekte.
Elçin Afacan Zayıflama Sırrını Açıkladı
Elçin Afacan, zayıflamak için şeker, gluten ve karbonhidratı hayatından çıkararak 1 yıllık süreçte 28 kilo vermesinde en büyük etken olduğunu açıklayarak, beslenmesinde et ve sebze tercih ederek yeme alışkanlığını düzene soktuğunu belirtti. Beslenme dışında günde bin adım atarak yaptığı yürüyüşlerinde etkili olduğunu söyledi. Kilolu halinin kendisi için bir mutsuzluk kaynağı olmadığını, 2 halini de çok sevdiği açıklayan güzel oyuncu, son projesinde almış olduğu 20 kiloyu en sağlıklı bir şekilde vermek ve sağlıklı bir bedene sahip olmak için düğmeye bastığını da belirtti.