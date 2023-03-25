MAGAZİN
25 Mart 2023 - 20:30

Başarılı gazeteci Fulya Öztürk'ten siyaset hamlesi! O partiden milletvekilliği teklif edildi: Depremin sembol isimlerinden biri olmuştu

Özellikle deprem felaketinde özverisiyle dikkat çekmeyi başaran gazeteci Fulya Öztürk ile ilgili siyaset iddiaları devam ediyor. Peki Fulya Öztürk milletvekili mi oluyor? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
25 Mart 2023 - 20:30
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Başarılı gazeteci Fulya Öztürk'ten siyaset hamlesi! O partiden milletvekilliği teklif edildi: Depremin sembol isimlerinden biri olmuştu
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CNN Türk Muhabiri olan Fulya Öztürk 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında günlerce deprem bölgesinden yaptığı yayınlarla herkesin kalbini kazandı. Fulya Öztürk'e seçimler ile ilgili milletvekilliği teklifi gittiği iddia ediliyor! Peki Öztürk kabul etti mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FULYA ÖZTÜRK MİLLETVEKİLİ KARARI

CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk'ün deprem felaketi sonrasında yoğun sevgi kazanması sonrasında 14 Mayıs seçimleri için AK Parti grubundan milletvekili teklifi aldığı öğrenildi. 



Fulya Öztürk Vekilik Teklifi

Milletvekilliği teklifi alan Fulya Öztürk'ün milletvekilliği teklifine henüz yanıt vermediği de öğrenildi. 14 Mayıs günü yapılacak genel seçimler için 28. Dönem Milletvekilleri seçilecek ve seçime 52 gün kaldı. Fulya Öztürk'ün vekillik teklifine vereceği cevap sevenleri tarafından merak ediliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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