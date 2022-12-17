MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 13:12

Başarılı oyuncudan gelecek endişesi sosyal medyada destek yağdı

Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu katıldığı bir programda endişelerini dile getirdi sosyal medyada destek yağdı…

MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 13:12
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Başarılı oyuncudan gelecek endişesi sosyal medyada destek yağdı


Behzat Ç. Rolü ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu Fatih Altaylı’nın programına katıldı. Programda günümüz sorunlarından bahsedildi. Sunucu Fatih Altaylı’nın göçmenler hakkında düşüncelerini sorduğunda başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun söylemleri sosyal medyada gündem oldu. Erdal Beşikçioğlu

Tabi ki endişe duyuyorum 



Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun: ‘Bende herkes kadar endişeliyim. Göçmenler kendi kültürleri ile geliyorlar ve bu bir sorun elbette. Kültürümüzü yok edebilecek kadar dağınık bir hale geldi. Endişeli olsamda umudum her zaman var. Umut her zaman olacaktır.’ Diyerek fikrini beyan etti. Başarılı oyuncunun düşüncüleri kısa sürede gündem oldu ve destek yağdı. Erdal Beşikçioğlu

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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