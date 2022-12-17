Başarılı oyuncudan gelecek endişesi sosyal medyada destek yağdı













Behzat Ç. Rolü ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu Fatih Altaylı’nın programına katıldı. Programda günümüz sorunlarından bahsedildi. Sunucu Fatih Altaylı’nın göçmenler hakkında düşüncelerini sorduğunda başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun söylemleri sosyal medyada gündem oldu.Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun: ‘Bende herkes kadar endişeliyim. Göçmenler kendi kültürleri ile geliyorlar ve bu bir sorun elbette. Kültürümüzü yok edebilecek kadar dağınık bir hale geldi. Endişeli olsamda umudum her zaman var. Umut her zaman olacaktır.’ Diyerek fikrini beyan etti. Başarılı oyuncunun düşüncüleri kısa sürede gündem oldu ve destek yağdı.