Başarısını dünyaya taşıyan güzel şarkıcıdan sevenlerini üzen haber













Geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası için Katar da bizi temsil eden şarkıcı Zeynep Bastık geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından duyurdu. Şarkıcı bir kaç gün önce düştüğü için omurgalarında kırıklar olduğunu ve bir süre sahnelerden uzak kalacağını sosyal medya hesabında paylaşarak sevenlerini üzdü.Durumunun çok ağır olmadığını ancak dinlenmesi ve iyileşme sürecini beklemesi gerektiğini duyuran Bastık ‘ağrılarım var ama iyiyim’ diyerek sevenlerine bir süre sahnelerden uzak kalacağını duyurdu. Kısa sürede ünlü şarkıcıya destek mesajları yağdı. Ünlü şarkıcının işte o paylaşımı.