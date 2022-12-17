MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 15:28

Başarısını dünyaya taşıyan güzel şarkıcıdan sevenlerini üzen haber

Başarılı şarkıcı kötü haberi sosyal medya hesabında duyurdu…

MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 15:28
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Başarısını dünyaya taşıyan güzel şarkıcıdan sevenlerini üzen haber


Geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası için Katar da bizi temsil eden şarkıcı Zeynep Bastık geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından duyurdu. Şarkıcı bir kaç gün önce düştüğü için omurgalarında kırıklar olduğunu ve bir süre sahnelerden uzak kalacağını sosyal medya hesabında paylaşarak sevenlerini üzdü. Zeynep Bastık

Durumunun çok ağır olmadığını ancak dinlenmesi ve iyileşme sürecini beklemesi gerektiğini duyuran Bastık ‘ağrılarım var ama iyiyim’ diyerek sevenlerine bir süre sahnelerden uzak kalacağını duyurdu. Kısa sürede ünlü şarkıcıya destek mesajları yağdı. Ünlü şarkıcının işte o paylaşımı. Zeynep Bastık



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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