YAŞAM
09 Eylül 2022 - 23:22

Başkan Aydın'dan İhlas Haber Ajansına plaket

Bursa Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinliği ve 7. Uluslararası Altın Biber Festivali'nde görev alan alan İhlas Haber Ajansı ekibine plaket verildi.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 23:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Başkan Aydın'dan İhlas Haber Ajansına plaket

Üç gün süren etkinliklerde görev alan İHA ekibine Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından teşekkür plaketi verildi. Konuyla ilgili bilgi veren Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşu ve 7. Uluslararası Altın Biber Festivali'nde bizlerin çalışmaları Türkiye'ye aktaran başta İHA Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve İHA muhabiri Fatih Ak olmak suretiyle bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar 'İmamoğlu istifa' sloganı attı
Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar 'İmamoğlu istifa' sloganı attı
Düğünde taşlı, sopalı kavga: 3 yaralı
Düğünde taşlı, sopalı kavga: 3 yaralı
Osmaniye’de dereye atılan onlarca lastik çevre kirliliğine neden oldu
Osmaniye’de dereye atılan onlarca lastik çevre kirliliğine neden oldu
Kendini arıcılar birliği başkanı olarak tanıttı, 110 bin TL dolandırdı
Kendini arıcılar birliği başkanı olarak tanıttı, 110 bin TL dolandırdı
Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99’a yükseldi
Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99’a yükseldi
Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı
Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı
Son Haberler
Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar 'İmamoğlu istifa' sloganı attı
Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar 'İmamoğlu istifa' sloganı...
Alanyaspor, 4 maç sonra kazandı
Alanyaspor, 4 maç sonra kazandı
Düğünde taşlı, sopalı kavga: 3 yaralı
Düğünde taşlı, sopalı kavga: 3 yaralı
Osmaniye’de dereye atılan onlarca lastik çevre kirliliğine neden oldu
Osmaniye’de dereye atılan onlarca lastik çevre kirliliğine neden...
Kendini arıcılar birliği başkanı olarak tanıttı, 110 bin TL dolandırdı
Kendini arıcılar birliği başkanı olarak tanıttı, 110 bin TL dolandırdı
Kraliçe II. Elizabeth için Aziz Paul Katedrali'nde görkemli anma töreni
Kraliçe II. Elizabeth için Aziz Paul Katedrali'nde görkemli anma töreni
Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99’a yükseldi
Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99’a yükseldi
Kay Kasırgası Meksika’da karaya vurdu: 2 bin 595 kişi tahliye edildi
Kay Kasırgası Meksika’da karaya vurdu: 2 bin 595 kişi tahliye edildi
Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı
Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı
Can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların isimleri belli oldu
Can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların isimleri belli...
Kaza yapan metrobüsler kaldırıldı, seferler normale döndü
Kaza yapan metrobüsler kaldırıldı, seferler normale döndü
Metrobüs güzergahında insan seli: Saatlerce yol yürüdüler
Metrobüs güzergahında insan seli: Saatlerce yol yürüdüler
Aydın'da şüpheli çanta paniği
Aydın'da şüpheli çanta paniği
Tahkim Kurulu
Tahkim Kurulu
Bakan Nebati: 'Tahıl Koridoru anlaşmasıyla küresel gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin başlaması Erdoğan etkisidir'
Bakan Nebati: 'Tahıl Koridoru anlaşmasıyla küresel gıda fiyatlarında...