Başkan Aydın'dan İhlas Haber Ajansına plaket

Üç gün süren etkinliklerde görev alan İHA ekibine Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından teşekkür plaketi verildi. Konuyla ilgili bilgi veren Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşu ve 7. Uluslararası Altın Biber Festivali'nde bizlerin çalışmaları Türkiye'ye aktaran başta İHA Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve İHA muhabiri Fatih Ak olmak suretiyle bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.