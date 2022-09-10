GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 13:56

Başkan Bahadır, BM Genel Merkezi'ndeki konferansa katıldı

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen “Dijital İnovasyon Gençlik İklim Eylemi Konferansı”na katıldı. Başkan Bahadır, “Gençler bu işe sahip çıkarsa, gençler iklim değişikliğini minimize edecekler, engelleyecekler” dedi.

GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 13:56
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Başkan Bahadır, BM Genel Merkezi’ndeki konferansa katıldı


Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile birlikte New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen “Dijital İnovasyon Gençlik İklim Eylemi Konferansı”na katıldı. Başkan Bahadır, konuşmasında hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın benzer şekilde BM'nin oldukça önemli paydaşları olduğunu söyledi.



Dijital İnovasyon Gençlik İklim Eylemi Konferansı'nda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Biz Bahçelievler'de gençlerle ilgili olarak iklim değişikliğiyle ilgili çalışma yaptık. Gençlerimizi bilinçlendirip, bir drama çalışması yaptık. Bu çalışmayla beraber, bu konuyla alakalı genç aktivist arkadaşlardan iklimle ilgili neler yapabileceğiyle ilgili bir panel düzenledik. Bunun neticesinde Birleşmiş Milletler tarafından davet edildik. Burada da Bahçelievler'de neler yaptığımız, özellikle iklim değişikliğiyle alakalı gençlerle neler yaptığımızı ve gençlere neler yapmamız gerektiğini anlattık” dedi.

“Gençler bu işe sahip çıkarsa, iklim değişikliğini minimize edecekler, engelleyecekler”

Gençlerin bilinçlenmesini sağladıklarını söyleyen Başkan Bahadır, “İklim değişikliğiyle alakalı Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, ilk sırada Çevre Bakanlığımızın adını bile değiştirip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Onların çıkardığı her şeyi biz Bahçelievler'de uygulamaya çalışıyoruz. Bunun haricinde gençlerimize bu bilinci vermeye çalışıyoruz. Çünkü, eğer gençler bu işe sahip çıkarsa, gençler iklim değişikliğini minimize edecekler, engelleyecekler. Yoksa dünyamız iklim değişikliğinden etkileniyor. Son yaşanan Pakistan'daki sel felaketi bunun sonucudur. Bu kadar hava ısınmasaydı, buzullar erimesiydi, sular artmayacaktı, bu kadar sel baskını olmayacaktı. Geçen sene ülkemizde Bozkurt'taki hadise olmayacaktı. Bunu gençlerimize öğreterek, anlatarak, bilinçlenmesini sağlayarak iklim değişikliğiyle ilgili vizyonu ortaya koymaya çalışıyoruz” açıklamasını paylaştı.

“BM, bizim açımızdan büyük bir paydaş”

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Haber Editörü
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