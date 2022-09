Başkan Büyükkılıç, Muhtarlarla Koramaz Vadisi'nde Buluştu - Kayseri

Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi'nde muhtarlar ve aileleri ile bir araya geldi.Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinin muhtar ve aileleri ile değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Koramaz Vadisi'nde buluştu. Başkan Büyükkılıç, ilk başta muhtarlar ile birlikte doğal güzelliği ve bitki örtüsü çeşitliliği ile Kayseri'nin eşsiz değerlerinden olan Koramaz Vadisi'nde yürüyüş yaptı. Kayserispor forması ile yürüyüş yapan Büyükkılıç, doğal güzelliği ile doğaseverlerin ilgi odağı olan Koramaz Vadisi'nde 4 kilometrelik bir parkurda hem yürüyüş yaptı benzer şekilde muhtarlar ve aileleri ile sohbet etti. Yürüyüş sırasında Battalgazi Mahalle Muhtarı Elif Yılmaz da bir türkü söyleyerek, yürüyüşe renk kattı. Muhtar Yılmaz'ın söylediği türkülere diğer muhtarlar da alkışlarla eşlik etti.Muhtarlarla buluşmasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Koramaz Vadisi'ndeyiz, Mimar Sinan'ımızın bölgesindeyiz. Her şeyden önce burası, adeta Mevla'mızın insanlara lütfettiği doğa harikası bir ortam. Tabi ki değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın da zenginliği ile buradaki değişik dini yapılarla, sivil mimari örnekleriyle, yer altı şehirleri ile müzeleriyle, Mimar Sinan'ımızın eviyle bu güzel bölgede Melikgazi'mizin çok değerli muhtarları ile birlikte yürüyüş yaptık ve sonrasında mütevazı bir kahvaltı yaptık” dedi.“BÖYLE BİR ŞEHRİN HİZMETKÂRI OLMAK ONURDUR”Muhabbet ortamında muhtarlarla bir araya geldiklerini idda eden Büyükkılıç, birlik beraberlik mesajı vererek, “Sağ olsunlar muhtarlarımız bizi yalnız bırakmadı, muhabbet ortamında burada birlikte olduk. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramıydı. Tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. Daha nice yüz yıllara diye de belirtiyorum. Kayseri'miz milli mücadelede her an değerlerine bağlı anlayış içerisinde hareket etmiştir. Hatta daha ileriye giderek, lise son sınıftaki öğrencilerimiz tamamı şehit olup mezun verememiştir. Böyle bir şehirden söz ediyoruz” ifadelerini kullandı.Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin yük olan değil, yük çeken bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Böyle bir şehrin hizmetkârı olmak, Büyükşehir Belediye Başkanı olmak da bizler için ayrıca onurdur. Muhtarları olmak ayrıca bir güzelliktir. Ayrıca Koramaz Vadimizdeki Büyükşehir Belediyemizin sosyal tesisinde hizmet veren kardeşlerimize, canlarımıza da özellikle teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.Yürüyüşün ardından Büyükkılıç ve muhtarlar ile aileleri, Kayseri'nin zengin gastronomi kültürünü konuklara yansıtan yeme-içme mekânı Koramaz Kafe'de kahvaltı yaptı.Başkan Büyükkılıç, bundan sonra muhtarlar ve aileleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.