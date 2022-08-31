Başkan Çerçioğlu, “Zafer Bayramı” Temalı Serginin Açılışını Yaptı - Aydın













Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı temasıyla düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışması sonuçlandı. Dereceye giren eserler Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun açılışını yaptığı sergi ile vatandaşların ziyaretine açıldı. Serginin açılışına Başkan Çerçioğlu ile birlikte CHP Aydın İl Başkanı, partililer ve dereceye giren eserlerin sahibi çocuklar ile aileleri katıldı.Açılışın ardından sergiyi çocuklarla birlikte gezen Başkan Çerçioğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılına özel olarak çocukların çok güzel eserler ortaya koyduğunu belirterek, yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik etti.Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 2 Eylül'e kadar açık olacak sergi, 09.00 - 18.00 saatleri içersinde ziyarete açık olacak.