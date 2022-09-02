Başkan Demir: “Teknofest Bulunmaz Bir Fırsat”













Herkesi bu muhteşem ambiyansı yaşamaya ve standımızı görmeye davet ediyorum” dedi.TEKNOFEST Türk Yıldızları, SOLOTÜRK Akrobasi Timi, Akıncı, HÜRKUŞ, Atak Helikopteri milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri ile renk kattığı festival, yerli ve yabancı katılımcıların olduğu etkinliklerle ziyaretçilerine dolu dolu anlar yaşatıyor.Planetaryum, çeşitli atölyeler ve seminerler gibi eğitsel faaliyetlerin yanı sıra ana sahne konserleri, dikey rüzgar tüneli ve gençlik alanları gibi eğlenceli faaliyetlerin yer aldığı TEKNOFEST'te Büyükşehir Belediyesi standı gün geçtikçe yoğun ilgi görüyor.Birebir ölçülerindeki Formula 1 aracına binmek için sıraya giren gençlerin yanı sıra VR gözlüğü ile hem oyun oynamak aynı zamanda Samsun'un sokaklarında tur atmak isteyen çocukların yüzlerindeki mutluluk ve heyecan göze çarpıyor. Kütüphane ve Saathane Meydanı maketlerinin yer aldığı stantta _#5# kenevirden yapılan ürünler tanıtılırken, kurulan dev ekranlarda da Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri ve hizmetleri anlatılıyor.TEKNOFEST'in 4. gününde değerlendirmeler yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bugün 4. gün ve coşku, heyecan hiç dinmeden devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ilgisi muhteşem. Her stant birbirinden güzel. Biz de Büyükşehir olarak hazırladığımız stantla TEKNOFEST'e damga vurduğumuzu düşünüyorum. Hem teknolojik etkinliklerle aynı anda çeşitli ikramlarla vatandaşlarımızın TEKNOFEST'ten en üst seviye memnuniyetle ayrılması noktasında gayret ediyoruz. Son iki gün kaldı, bu coşkuyu artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Herkesi önce festivale davet ediyorum. Buraya gelenlerde bizim standımızı görmeden dönmesin diyorum” şeklinde konuştu.