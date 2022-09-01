Başkan Ekinci, Sahadaki Çalışmaları Yerinde Inceledi













Karşıyaka Mahallesindeki asfalt serim çalışmalarını inceleyen Başkan Ekinci, “Biz sadece görünür olan yolları değil ek olarak alt yapı sorunlarını da düzenleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi. İlçede düzenlemeyen tek bir sokak dahi kalmayana kadar çalışmalara devam edeceklerini de belirten Başkan Ekinci, bundan sonra Muhsin Yazıcıoğlu Caddesine geçerek hem çalışmaları inceledi eş zamanlı vatandaşlara sohbet etti.Başkan Ekinci, “Asfalt çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Şehrimize güzellik katacak kardeşlik çeşmesinin bitmesine de oldukça az kaldı. Hem çalışıyoruz bununla birlikte çalışmalar konusunda hemşerilerimizin fikirlerini alıyoruz. İlçemizin kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.