Başkan Keleş, Seçim Startını Verdi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, basın toplantısı düzenleyerek, seçim startı verdiklerini duyurdu.Kdz. Ereğli TSO hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı. 1 Ekim Cumartesi günü organ seçiminin yapılması için ilçe seçim kuruluna başvurduklarını söyleyen Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, “Bildiğiniz gibi 15 Nisan 2018'de yapılan TSO organ seçimleri ile birlikte göreve geldik. Tekrar TOBB'un tüzüğünde yer alan organ seçimleri tarihine kavuşmuş bulunuyoruz. Yönetim kurulumuz ile birlikte almış olduğumuz karar neticesinde seçimlerin 1 Ekim Cumartesi günü yapılması için ilçe seçim kuruluna başvurumuzu yaptık. İlçe seçim kurulumuz bu başvuruyu değerlendirdikten sonra seçimin yapılacağı günü ve yeri onayladıktan sonra resmi olarak ilan edeceğiz. Kdz. Ereğli TSO'nun2 bin 650 üyesinden almış olduğu muhteşem bir gücü var. Bu gücü hep arkamızda hissettik ancak iş yapmak için Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Milletvekilleri, Bürokratlar hepsine ihtiyacınız var. Zonguldak'ın 5 milletvekili var, hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Biz siyaset dışında bir kurumuz, üstünde bir kurum değiliz. Ama siyasetle birlikte iç içe çalışıyoruz. Kapımız tüm siyasi partilere hep açıktı. 5 milletvekilimizde bize her anlamda katkı sağladılar, kendilerine de tek tek teşekkür ediyorum. Bu şehrin ekonomisini geliştirecek, bu şehrin sosyal dokusuna renk katabilecek, bu şehri bir adım öteye taşıyacak projeler peşinde koştuk. Hiçbir zaman hayal satmadık, hayal ürünleri ile ilgilenmedik. Kişisel çıkarlara yönelik hiçbir faaliyet ve tutum içerisinde olmadık. Hiçbir kurum ve kuruluşla kavgamız yok. Kişisel olarak bu oda başkanlığını yapmıyoruz. Bu şehre faydalı olmaya çalışıyoruz ve herkesle sürdürülebilir iyi ilişkiler kurmak üzere hayatımızı planladık ve bu yönde çalışıyoruz.Önümüzde bir seçim süreci var. Seçme ve seçilme herkesin doğal hakkı. Kimsenin hakkına saygısızlık edecek bir tutum ve davranış içerisinde olamayız. Seçime sadece bir ay kaldı ve biz arkadaşlarımızla birlikte tekrar seçime adayız. Çok daha güçlü, yeni, genç ağırlıklı, içinde kadın olan, şehrin her katmanını kapsayan bir organizasyon içerisindeyiz. Şunun da sözünü vermek istiyorum; Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası 20 meclis üyesi ile temsil ediliyor. Bizim 2 bin 650 üyemiz var bu 20 meclis üyesi maalesef sayı olarak pek nadir. Bu sayıyı arttırmak bizim elimizde ama bir seçim sürecine gireceğiz. Burada yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için bu işte herhangi bir arttırıma girmedik. Yani meslek gruplarını bölerek daha çok meclis üyesi ile Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetilmesi lazım. Göreve geleceğimiz 2 Ekim'den itibaren tekrar bunun için süratli bir şekilde aksiyon alacağız ve bu işin organizasyonunu yapacağımızı şimdiden size söz veriyorum.” dedi.“Ereğli'nin, Ereğli'de yaşayan milletvekiline ihtiyacı var”Kdz. Ereğli'nin hak ettiğini alamadığını vurgulayan Keleş konuşmasını Bu sayede sürdürdü;“Hem ülkemizin hem bölgemizin dikkat çeken sorunu istihdam. Tabi, Kdz. Ereğli sanayisi ile güçlü, tersaneciliği ile güçlü, turizm potansiyeli olan ancak pek ortaya çıkmamış bir kent. Zonguldak'ın en büyük yerleşkesi, yaklaşık 180 bin nüfusu, 33 bin öğrencisi ile Zonguldak iline vermiş olduğu yüzde 40-45'lik vergi ödeme tahsilat oranıyla beraber Zonguldak'ın her anlamda 3'de 1'inden biraz daha fazlası. Hep şunu söyledik; temsilde ve paylaşımda Kdz. Ereğli hak ettiğini alamıyor. Kdz. Ereğli'nin bugün mecliste çoğunluğu olan partilerden mutlaka seçilecek sıralarda olacak ve Ereğli'de yaşayan milletvekillerine ihtiyacı var. Bu bizim elimizi güçlendirir. Biz an itibariyle mevcut milletvekillerimiz ile de uyum içinde çalışıyoruz ve kendilerinden aslına bakarsak katkı görüyoruz. Ama Ereğli'den biri olursa işlerimizin daha kolay yürüyeceğini, daha başarılı iletişim kurabileceğimizi düşünüyoruz.”“Ön talep başvurularını klasör almıyor”2. OSB yeri konusu ile ilgili bir takim rahatsızlıklar olduğunu ifade eden Keleş, köy sınırlarının uzağında bu yerleşkeyi hayata geçireceklerini bilgisini verdi. Keleş, “Bu şehirde sermaye birikimi var ve müteşebbis var. Bugün ilk 100 içerisinde 2 tane kuruluşumuz var, yakın gelecekte ilk 100 içerisinde 3 firmamız olacak. Kdz. Ereğli büyüyor, organize sanayi bölgemiz büyüyor. Kdz. Ereğli artık mevcut organize sanayi bölgesine sığmıyor. Yeni iş alanlarına ve sanayi alanlarına ihtiyacımız var. Kdz. Ereğli'ye ikinci organize sanayi bölgesi kurmak için çalışmalarımıza başladık, sürecimiz devam etmektedir. Çok kısa süre içerisinde bakanlık yetkilileri gelerek yer seçiminde bulunacaklar. Kıyıcak mahallesi sınırları içerisinde 1 milyon 900 bin metrekare bir alan. Alanın köye biraz yaklaştığı gibi, alan çizgileri konusu ile ilgili bir takim sorunlar ve rahatsızlıklar var. Bunları da dikkate alacağız, köy sınırlarının uzağında bu yerleşkeyi inşallah hayata geçireceğiz. Bu kurulacak yeni yerleşkede yaklaşık 4 bin istihdam sağlanacak. Almış olduğumuz ön talep başvurularını klasör almıyor artık.” dedi.Su Ürünleri Projesi hayata geçiyorKeleş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 2 milyar doların üzerinde, Ereğli olarak buradan aldığımız pay ise sıfır. Şimdi buradan pay almayı arzu etmek suç mu? Bu işi yapmak için tarım bakanlığı, çevre bakanlığı, ulaştırma bakanlığı, milli savunma bakanlığı ve turizm bakanlığının da onayının alınması gerekiyor. 2018 yılında yaptırmış olduğumuz Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın fizibilite araştırması ile birlikte bu işin olabileceğini akademik verilerle gördük. Bu fizibiliteyi bakanlığa sunduk, bakanlık tarafından uygun görüldü. Bundan yaklaşık bir ay önce Trabzon'dan su ürünleri enstitüsünden yetkililer geldi, toprak analizlerini aldılar. Yapmak istediğimiz yer den bizim tersaneler bölgesinden Akçakoca sınırına kadar olan 6 millik bir alan, en yakını karaya 2 mil, Alaplı derin deşarjının da 2 mil uzağında. Yani bu kadar analitik ve bilimsel bir çalışma var ki bu işin içerisinde hayretlere düşersiniz. Yaşadığımız şehri seven bu denizi kullanan kişiler şeklinde de kimsenin yaşam hakkına, konfor alanına bir rahatsızlık vermeden ve bir yanda da ülkenin ve bölgenin katma değerine katkı sağlayacak projelerin peşinde koşuyoruz. Örtü altı tarım yani Zonguldak'ın seracılık potansiyeli konusu ile ilgili Zonguldak odalarıyla birlikte hareket ediyoruz. Bu halkayı genişletmemiz, bu şehri büyütmemiz lazım. Bu şehirde kavgaya son vermemiz lazım. Biz ortak akılla ortak ve büyük işler yapmak durumundayız.”“Birilerinin rahatsızlığı varsa rahatsız olsunlar”Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Keleş, Kıyıcak Mahallesi bölgesinde yapılması planlanan 2. OSB Bölgesi için, “yerin şahıs mülkiyetinde olduğunu bizde biliyoruz. Çünkü Kdz. Ereğli'de bir sanayi yerleşkesi kurmak istiyorum dediğiniz zaman kurabileceğiniz bir kamu, milli emlak arazisi yok. Biz bu işi yaparken ilçemizin kaymakamları, milletvekilleri, ilçe başkanları ile hep beraber istişare ederek yaptık. Dolayısıyla ortada böyle bir alan varsa buraya yapmak en kolayı değil mi? Bunu aklımız kesmiyor mu? Tabiki köylünün konfor alanına dokunmayacağız. Ama ekilip biçilmeyen, taşlık, dağlık bölgede de OSB olmasının kimseye bir mahsuru yok. Bunu dışında kimseye zararlı olacak bir durumumuz yok. Buradan iş yapacak, yatırım yapacak insanlara yer vereceğiz. Bundan birilerinin rahatsızlığı varsa rahatsız olsunlar. Çünkü biz Ereğli'yi seviyoruz. Ereğli'yi sevenler ile sevmeyenleri ayırmak lazım” dedi.Genç girişimcilere çağrın yapan Keleş, özellikle yeni internet şirketi kurmuş, internet üzerinden pazarlama yapan, çağı yakalamış gençleri birlikte çalışmaya davet etti.