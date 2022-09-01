YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:38

Başkan Öndeş Esnaf Buluşmalarına Devam Ediyor

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik ve Ortaklar sanayi siteleri, çarşı ve İstasyon mahallesi esnaflarıyla buluşmasının ardından onuncu hafta da Ortaklar çarşı esnafıyla bir araya geldi.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:38
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Başkan Öndeş Esnaf Buluşmalarına Devam Ediyor


Başkan Öndeş güzel bir yönetimin karşılıklı iş birliği ve dayanışmadan geçtiğini vurguladı.



Ortaklar Mahallesi'nde bundan önce sanayi esnafıyla buluştuklarını vurgusunu yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, şimdi de çarşı esnafıyla bir araya geldi. Ortaklar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Veli Mınık, Ortaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Birol Şimşek'in de katıldığı toplantıda Germencik Belediyesi'nin birim amirleri de hazır bulundu. Civar esnafının da yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Başkan Öndeş, esnafın görüş, öneri ve taleplerini dinledi, sorularını cevapladı. İlçeye yapılması planlanan projelerden de ifade eden Başkan Öndeş, iş birliğiyle ilçeyi daha ileriye taşımak adına ekip olarak çalıştıklarını vurguladı.





Germencik Belediyesi'nin üç buçuk yılda gerçekleştirdiği çalışmaları paylaşan Başkan Öndeş, ilçeyi ileriye taşımak adına büyük gayret gösterdiklerini belirterek, “Esnaf büyüklerimizle, kardeşlerimizle sohbet edip, eksik ve ihtiyaç gördükleri alanları tamamlamak istedik. Kahvaltı aslında bu işin bahanesi maksat bir arada olmak. Burada biraya gelerek samimi bir ortamda fikirlerini, görüşlerini almak istedik. Her türlü fikre açığız. Bu memleketi beraber yönetiyoruz ve yöneteceğiz. Bu bağlamda yaşadığımız bu memleketin korunmasında, güzelleştirilmesinde sizlere ihtiyacımız var. Çocuklarımız burada doğuyor, burada büyüyor. Bu memlekete sahip çıkacağız. Sizler de ‘şunu şöyle yapsanız daha başarılı olur' dediğiniz fikirleri bizlerle paylaşırsanız Germencik'imizi bir adım daha birlikte ileriye taşımış oluruz. Göreve geldiğimiz 3 buçuk yıllık süreçte ilçemizin çehresini az çok değiştirmeye çalıştık. Asla siyaset yapmıyoruz, asla kimseyi ayırmıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de beni tanıdığınız gibiyim, Fuat kardeşinizim" dedi.



Büyükşehir yasasıyla Ortaklar Belediyesi'nin kapanarak mahalle statüsüne dönüştüğünü anımsatan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “İlçemizin daha güzel ve daha huzurlu hale gelmesini istiyoruz. Memleketin her yerinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkesin gönlünü almaya çalışıyoruz. 17 ilçenin içerisinde mevcut imkanlar ve şartlar düşünüldüğünde yaptıklarıyla en önemli bir belediyeyiz. Tüm personelimiz elinden geleni yapıyor. Allah onlardan razı olsun” diyerek konuşmasını belirtti.



Programa katılan esnaflar da Başkan Öndeş'e, düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür etti.

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Haber Editörü
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