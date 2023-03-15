Başkan Özbek duyurdu: Galatasaray Florya'dan taşınıyor!







FLORYA PROJESİ







"YAKLAŞIK 2 MİLYAR TL GELİRİMİZ OLACAK"

"GALATASARAY ADASI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR"

"GALATASARAY KEMERBURGAZ'A TAŞINIYOR"

Galatasaray Spor Kulübü'nün Mart ayı yönetim kurulu toplantısında konuşan başkan Dursun Özbek, kulübün projelerine ilişkin de önemli bilgiler paylaştı. Yürümeyen projelerle ek gelir elde etmeleri gerektiğini söyleyen Özbek, "Kulübümüz faaliyetler nedeniyle zarar ediyor. Tünelin ucunda olan ışığı görebiliyoruz. İnanıyorum ki yakın gelecekte sizlerle bu bunaltıcı ve külfetli süreçten arınmış bir şekilde buluşacağım. Seçim vaatlerimizin en önemlilerinden bir tanesi bankalar birliği anlaşmalarından ayrılmaktı. 9 aylık süreçte Galatasaray'ı borç sarmalından kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu tekrar fark ettim. Kulübün üretim kapasitesini artırmamız gerekiyor. Atıl projeler üretip gelir elde edebiliriz.”Bankalar Birliği'nden kulüp lehine ayrılmak istediklerini söyleyen Özbek, "Söz konusu anlaşma önümüzde en büyük engel. Önümüzde Mecidiköy ve proje gayrimenkul geliştirme olmasaydı biz olmazdık. Amacımız Birlik Bankacılığından en uygun süreçte en karlı şekilde çıkmaktır. Florya projesinden elde edeceğimiz geliri donduracağım, sadece bu amaç için kullanacağız." dedi.Mecidiyeköy projesinin ne kadar önemli olduğundan bahseden Özbek, "Daha önce de söylediğim gibi bir Mecidiyeköy projemiz var. Galatasaray'ın önünü açacak. Bugün satmanın avantajlarını da anlattım. Projemizin çıkış noktası Mecidiyeköy projesi 1.5 Milyar TL ciro getirebilecek bir proje. Sıradaki projemiz Florya projesidir. Riva'da bize ait 130-140 civarında villamız var. Maliyet artışının bizimle bir ilgisi yok. Ne kadar satıldığına göre kasamıza girecek miktarı hesaplayabiliriz. Bugünden itibaren 2 milyar TL'ye yakın bir gelir olacak."Dursun Özbek, Galatasaray'ın adasıyla ilgili olarak ise, "Seçim öncesinde verilmiş olan önemli sözlerden birisi olan Galatasaray adasında bilindiği üzere 1957'de ada Galatasaray'a iade edildi. O günden bugüne herhangi bir planlama yapılmadı ama şimdilerde adada imar çalışmalarına da başladık."Kemerburgaz'da müştemilatlı 130 dönüm arazimiz var." diye konuşan Özbek, sözlerine şöyle devam etti: "Çalışmalara başladık. Ağustos veya eylül gibi çalışmaları bitirip yerleşkeyi Florya'dan Kemerburgaz'a taşımayı düşünüyoruz. Galatasaray'ın uygun tesisleri olmalı. Florya bizim ismimizi taşımıyor. Yapan kişiye teşekkürler. burayı yarattı, 30 yıl önce inşa edildi ve en ünlü yapı ama o zamandan beri tek bir çivi dahi çakılmadı. Bundan sonrası için Galatasaray'a yakışır tesis yapmaya başladık. Hedefimiz sezon sonuna kadar Florya'dan buraya geçmek."