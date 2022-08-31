YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:45

Başkan Özdoğan Çalışmaları Inceledi - Kayseri

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Başkan Özdoğan Çalışmaları Inceledi - Kayseri


Bilal Özdoğan, Yediağaç Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde yapımı devam etmekte olan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özdoğan KASKİ ve KCETAŞ'ın çalışmalarını tamamlandıktan sonra bölge halkının modern bir yola sahip olacağını belirtti.



Çiftlik Caddesi'nde KASKİ ve KCETAŞ ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların Hacılar ilçesine hayırlı olmasını diledi. Özdoğan, yaklaşık 1,5 kilometrelik yolda KASKİ'nin içme suyu şebekesini yenilediğini, elektrik şirketinin de elektrik hatlarını yer altına benzer şekilde olarak aldıklarını belirterek şöyle konuştu;




“Çiftlik Caddesi üzerinde haziran sonu itibarı ile başladığımız KASKİ'nin içme suyu hattının yenilenmesi çalışması devam etmekte. Buradaki çalışmalarımız yüzde 90 seviyesine geldi. Aynı zamanda KCETAŞ tarafından elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması da aynı anda olarak devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandıktan sonra pek çok modern bir yola kavuşmuş olacağız. Altyapı çalışmalarımız tamamlanmasıyla birlikte üst yapı çalışmalarımızı da hızla tamamlayacağız.”


Başkan Özdoğan doğalgaz çalışmasıyla ilgili vatandaşlara üst yapı çalışmalarına başlanılmadan abonelik bağlantıları için müracaatlarını yapmaları noktasında hassasiyet beklediklerini söyledi. Başkan Özdoğan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...