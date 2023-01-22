Başkent Ankara'da simidin satış fiyatını 7 TL yaptılar!







100 GRAM SİMİT 7 TL











Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent'te yarın itibariyle daha önceden 5 TL'den satılan simidin 7 TL'den satılacağını açıkladı. Başkent Ankara'da daha önceden 5 TL olan simit yarından itibaren 7 TL'de satılacak. Bir kerede yüzde 40 zam uygulanan simidin satış fiyatı hakkında konuşan Savaş Delibaş, fiyat artışının gerekçesini şöyle açıkladı:“Pazartesi günü Ankara'da 100 gramlık bir simit 7 TL. Sadece Ankara'da değil, Türkiye'de de doğalgaza yüzde 164, elektriğe yüzde 200, un fiyatlarına yüzde 20 ve yüzde 30 zam, susam fiyatlarına zam, kira artışı ve asgari ücret zammı nedeniyle herşeye zam gelirken simit fiyatlarına da zam geldi. Ankara'da simit 7 TL'den satışa sunulacak." Delibaş, açıklamasının devamında daha öncesinde simidin asıl fiyatının 10 TL olması gerektiğini, çünkü sürekli artış gösteren enerji ve kiralardan dolayı esnafın ayakta kalmakta çok zorlandığını söylemişti.