Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Zonguldak ve ilçelerinin içme suyu arzını sağlayan Ulutan Barajı'nı enerjilendiren mevcut havai şebekede, özellikle yoğun kış şartlarının yaşandığı dönemlerde ağaç devrilmesi sonucu yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefledi. Ulutan Barajı'nı yer altından enerjilendirme projesinde mevcutta havai olan şebekenin yer altı olarak yenilenmesinin yanında kapasitesinin artırılmasını amaçlayan Başkent EDAŞ, ilgili proje için 1,2 milyon bütçe ayırdı. Toplam 5,4 kilometre kablo, 1 adet monoblok köşk kullandı.Zonguldak'ta yaklaşık 200 bin nüfusun su ihtiyacını karşılayan Ulutan Barajı'nın elektrik kesinti sayı ve sürelerini minimize etmeyi amaçlayan şirket, şebekeleri yenileyerek elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefliyor.
EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 12:12
Başkent EDAŞ'tan Ulutan Barajı'na 1,2 milyonluk yeraltı kablo tesisi
Başkent EDAŞ, Zonguldak ve ilçelerinin içme suyu arzını sağlayan Ulutan Barajı'nı enerjilendiren şebeke hattını yer altına aldı
EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 12:12
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