Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde bulunan açık alana atılmış plastik ve elektronik artıklar henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. İki saat kadar süren yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemleri ile son buldu. Plastik malzemenin kapı araladığı yoğun duman ise Ankara'nın çok fazla noktasından görüldü.

“Endişe edilecek bir durum yoktur”

Ankara Valisi Vasip Şahin ise sosyal medya hesabından yangınla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Şahin, yaptığı paylaşımda, “Yenimahalle ilçemizde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın meydana gelmiş olup, yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkan yoğun duman, yanan maddelerin plastik esaslı olmasından kaynaklanmaktadır. Endişe edilecek bir durum yoktur” ifadelerine yer verdi.