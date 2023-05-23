Başkent’te büyük elektrik kesintisi! Ankara’da o ilçeler karanlığa bürünecek!

Ankara'da elektrik kesintileri ve güncel duyurularıyla ilgilenen elektrik tedarik şirketi "BAŞKENT", Ankara'daki planlı elektrik kesintilerinin duyurusunu vatandaşlara ulaştırmak için çaba sarf etmektedir. BAŞKENT'in internet sitesi, güncel kesinti bilgilerine erişim sağlamak ve detaylı bilgilere ulaşmak için kullanılabilmektedir. Vatandaşlar, BAŞKENT'in internet sitesinde gün gün ve saat saat planlanan elektrik kesintilerini sorgulayabilirler. Bu sayede, Ankara'da yaşayanlar kesintilerin ne zaman gerçekleşeceğini öğrenerek gerekli önlemleri alabilmektedir. Özellikle evden çalışan vatandaşlar, kesintilerin saatlerini öğrenmek ve işlerini planlamak için bu bilgilere ihtiyaç duymaktadır.
22 Mayıs 2023 Pazartesi günü Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı da BAŞKENT tarafından duyurulmuştur. Kesintilerin detaylarına ve etkilenen ilçelere BAŞKENT'in internet sitesinden erişilebilir. Ankara'da elektrik kesintisiyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz: https://online.baskentedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama