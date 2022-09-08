Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahalesi













Toplanan kalabalığa izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle uyarılarda bulunan polis ekipleri uyarıları dikkate almayan kalabalığı dağıtmak için müdahale etti. Toplanan kalabalık Öğretmenlik Meslek Kanunu'na protesto eden sloganlar attıktan sonra 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.