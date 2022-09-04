Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Grup halinde dolaşan köpekler, sokakta yürüyen bir kız çocuğuna saldırdı. Kendini çantası ile korumaya çalışan kızın imdadına çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yetişti. O anlar ise bir vatandaş tarafından mobil cihaz ile kayıt altına alındı.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 16:28
Başkent'te köpek sürüsü kız çocuğuna saldırdı
Başkent'te sokakta oynayan kız çocuğu köpek sürüsünün arasında kaldı. Korkusundan çığlık atan küçük kızın imdadına mahalle sakinleri yetişti. O anlar ise bir vatandaş tarafından mobil cihaz ile görüntülendi.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 16:28
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