Başkent'teki komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı: Canını kurtarmak için 3’üncü kattan atlamış













Olay, Sincan ilçesine bağlı Peçenek Caddesi'ndeki Elvan Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sefa Ü., çamaşırları üzerine halı çırpan üst komşusu Bahtiyar Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahtiyar Ş., oğlunu ve diğer akrabalarını çağırdı. Üzerine yürüyen bıçaklı saldırganlardan kaçmaya çalışan Sefa Ü., binanın üçüncü katına çıktı. Canını kurtarmak için bina koridorundaki penceren atlayan Sefa Ü., feci şekilde yere çakıldı. Büyük bir gürültüyle sarsılan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay mahaline birden fazla polis ve sağlık ekibi yollandı. Başından yaralanan ve kanlar içerisinde kalan Sefa Ü., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahalleli tarafından linç edilmek istenen saldırganlar ise kendilerini eve kilitledi. Yaralı Sefa Ü.'nün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından ise olayla ilgili birden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Olayın tanıklarından Nihat Erdoğan, "Sesi duyunca eşimle koştuk hemen buraya geldik. Yaralı yerde yatıyordu, bilinci kapalıydı. Kafasından ve kulağından kan geliyordu. Bıçaklı saldırganlar da içeriye girmeye çalışıyordu. Altlı üstlü komşularmış. Halı çırpma sebebiyle kavga çıkmış. Tartışmayı çıkartan kadın eniştesini çağırmış. Çok kötü düşmüştü. Komşular ve eşim, yaralının bilincini açık tutmaya çalıştı. Sonra da sağlık personelleri geldi. Mahalleli saldırganları linç etmeye çalıştı. Camdan atlamış. Bana, ‘Eğer atlamasaydım beni bıçaklayacaklardı' dedi” diye konuştu.Bir diğer tanık Nazlı Güçlü ise “Komşum memleketten yeni geldiği için çamaşırlarını yıkayıp asmış, diğer komşum da halılarını çırpmış. Üzerine bir de su dökünce alttaki komşular ıslanmış. Aralarında söylenmeye başladılar. Akşam olunca halıları çırpan komşumuz oğlunu ve akrabalarını çağırmış. 20-30 kişi birden gelmiş. Çok büyük gürültü oldu. Baktım ki çocuklar, ‘Babamı attılar' diye ağlıyorlardı. Komşularımızdan birisi gelmiş yaralının kafasına havluyu basarak akan kanı durdurmaya çalışmış” diye konuştu.