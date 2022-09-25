YAŞAM
25 Eylül 2022 - 07:14

Başkentte 14 katlı apartmanda yangın: 1 kişi öldü, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

Ankara'nın Mamak ilçesinde 14 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi yaşamını yitirdi. Alevlere müdahalede bulunan 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

YAŞAM
25 Eylül 2022 - 07:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Başkentte 14 katlı apartmanda yangın: 1 kişi öldü, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi


Olay Ankara'nın Mamak ilçesi Üreğil Mahallesinde yer alan 14 katlı apartmanın 13'üncü katında gerçekleşti. İddialara göre, elektrik sistemindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle apartmanda yangın çıktı. Alevleri gören komşular itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahalede bulunurken sağlık personelleri ise dumandan etkilenen vatandaşları ve 2 itfaiye erine ilk müdahale etti. Dumandan etkilenen apartman sakinleri ve itfaiye erleri çevredeki hastanelere yollandı. Durumu ağır olan ve 13 katta yer alan Mehmet Kaplan (57) ise hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Mehmet Kalay
 



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Son Haberler
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek...
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
Elektrikli otolar yayılıyor
Elektrikli otolar yayılıyor