Olay Ankara'nın Mamak ilçesi Üreğil Mahallesinde yer alan 14 katlı apartmanın 13'üncü katında gerçekleşti. İddialara göre, elektrik sistemindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle apartmanda yangın çıktı. Alevleri gören komşular itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahalede bulunurken sağlık personelleri ise dumandan etkilenen vatandaşları ve 2 itfaiye erine ilk müdahale etti. Dumandan etkilenen apartman sakinleri ve itfaiye erleri çevredeki hastanelere yollandı. Durumu ağır olan ve 13 katta yer alan Mehmet Kaplan (57) ise hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.Mehmet Kalay
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 07:14
Başkentte 14 katlı apartmanda yangın: 1 kişi öldü, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi
Ankara'nın Mamak ilçesinde 14 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi yaşamını yitirdi. Alevlere müdahalede bulunan 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi.
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 07:14
EDİTOR
İlginizi Çekebilir