YAŞAM
19 Eylül 2022 - 13:19

Başkentte trafik kazası: 3 yaralı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 13:19
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Başkentte trafik kazası: 3 yaralı!


Kaza, Polatlı-Yunak karayolu Karahamzalı Mahallesi çıkısında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ. İ. yönetimindeki 06 PDT 40 plakasına sahip otomobil, karşıdan gelen B. Y. yönetimindeki 06 NJ 315 plakasına sahip otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. B.Y yönetimindeki 06 NJ 315 plakasına sahip otomobil, çarpmanın şiddetiyle şarampole uçtu. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yollandı. Kazada taksi sürücüsü İ. İ., sıkıştığı yerden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı bundan sonra Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.



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