SAĞLIK
28 Aralık 2022 - 22:37

Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçları oynandı. Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor kendi evinde kaybetmedi

Basketbol Süper Ligi'nde 4-5 Kasım tarihlerinde oynanan 6. hafta maçları yarıda kalmıştı. Ertesi hafta Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik iki maça çıkacak olan Türkiye Erkek Basketbol Takımı, bazı takımlardan oyuncuları erkenden kampa dahil etmişti ve federasyon da 4 maçı ertelemek zorunda kalmıştı.

SAĞLIK
28 Aralık 2022 - 22:37
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Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçları oynandı. Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor kendi evinde kaybetmedi


Basketbol Süper Ligi'nde 4-5 Kasım tarihlerinde oynanan 6. hafta maçları yarıda kalmıştı. Ertesi hafta Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik iki maça çıkacak olan Türkiye Erkek Basketbol Takımı, bazı takımlardan oyuncuları erkenden kampa dahil etmişti ve federasyon da 4 maçı ertelemek zorunda kalmıştı.

Ertelenen maçların sonuçları:

Beşiktaş EmlakJet 72 - 81 Fenerbahçe Beko (29 Kasım)



ONVO Büyükçekmece Basketbol 83 - 76 Anadolu Efes (6 Aralık)

Pınar Karşıyaka 96 - 91 Gaziantep Basket (27 Aralık)

Frutti Extra Bursaspor 97 - 71 Darüşşafaka (28 Aralık)

Oynanan eksik maçların ardından Fenerbahçe Beko, ligde liderlik koltuğuna oturdu. Ne tesadüftür ki İzmir ekibi, Efes ve Bursa ekibi puan cetvelinde arka arkaya dizilmiş durumda. Darüşşafaka son sıradan playoff potasında. Ne güzel bir tesadüf daha ki Antep ekibi, Çekmece ve Beşiktaş da puan durumunda arka arkaya yer alıyor.

Ligin 13. haftasında Çekmece, Manisa'yı konuk edecek. Pınar Karşıyaka ise Ataşehir'de Bahçeşehir Koleji'nin konuğu olacak. Efes, Gaziantep Basket'i, Daçka ise Tofaş'ı ağırlayacak. Yeni yılın ilk maç gününde ise Aliağa Petkin EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşacak. Frutti Extra Bursapsor ile de Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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