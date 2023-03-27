Baskına gelen polis duvarı kırdı, içinden çıkan hayrete düşürdü! Yok artık dedirten olay o ilde yaşandı!













C.K., Antalya'da çeşitli suçlardan aranıyordu. Evinde yapılan operasyonda duvardaki gizli bölmeye saklandığı esnada yakayı ele verdi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 'dolandırıcılık' ve 'basit yaralama', suçlarından toplam 6 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılan ve 7 bin TL para cezasının uygulanması için aranmakta olan C.K.’nın evi polisler tarafından çevrildi.Eve gelen polisler, C.K. duvardaki gizli bir odaya gizlenmişti. Ekipler duvardaki süslemeyi indirdikten sonra C.K'nin saklandığı yerden çıkmasını istedi. C. K. Saklandığı yerden çıkmak için bir an bekledi. Polis ekiplerinin ikna etmesi sonucu C.K. teslim oldu. Zanlının yargılanmasına devam ediliyor.