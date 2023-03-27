YAŞAM
27 Mart 2023 - 07:30

Baskına gelen polis duvarı kırdı, içinden çıkan hayrete düşürdü! Yok artık dedirten olay o ilde yaşandı!

Antalya polis baskınında şok anlara tanıklık edildi. Polis, zanlının duvarını elleriyle kırdı. Çeşitli suçlardan aranan bir suçlu, duvardaki gizli bir hücrede yakayı ele verdi. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
27 Mart 2023 - 07:30
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Baskına gelen polis duvarı kırdı, içinden çıkan hayrete düşürdü! Yok artık dedirten olay o ilde yaşandı!
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C.K., Antalya'da çeşitli suçlardan aranıyordu. Evinde yapılan operasyonda duvardaki gizli bölmeye saklandığı esnada yakayı ele verdi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 'dolandırıcılık' ve 'basit yaralama', suçlarından toplam 6 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılan ve 7 bin TL para cezasının uygulanması için aranmakta olan C.K.’nın evi polisler tarafından çevrildi.

polis baskını



Eve gelen polisler, C.K. duvardaki gizli bir odaya gizlenmişti. Ekipler duvardaki süslemeyi indirdikten sonra C.K'nin saklandığı yerden çıkmasını istedi. C. K. Saklandığı yerden çıkmak için bir an bekledi. Polis ekiplerinin ikna etmesi sonucu C.K. teslim oldu. Zanlının yargılanmasına devam ediliyor.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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