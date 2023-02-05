Başvuran 12 saat içerisinde 2.500 TL alıyor! e-Devlet'e bu bilgileri mutlaka kaydedin













2 bin 500 lirayı bulan doğal gaz desteği

Başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli kurumları arasında yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ödemesinde bulunuyor. Yeni kimlik kartına sahip olan ve başvuruda bulunan bütün ailelere yardım ödemesi yapılacağı duyuruldu. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar bu ödemeden faydalanacak. 2 bin 500 lira olan bu ödeme PTT'den alınacak.Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğal gaz faturasını ödemekte zorlanan aileler başvuru yapmaları halinde devletten doğal gaz desteği alabiliyor. Yeni kimlik kartı ile e-Devlet'ten yapılan başvuru ödemeleri PTT' den alınacak.Vatandaşlar PTT şubelerine başvuruda bulunmaya giderken doğal gaz faturasının da yanlarında olması gerekiyor. Bunun yanında e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile başvuru yapmak da mümkün. 2 bin 500 lirayı bulan doğal gaz desteği, bir evde yaşayan kişi sayısında göre değişiklik gösterebilmekte.En düşük ödeme miktarı 900 lira olurken en fazla ödeme tutarı 2 bin 500 lirayı bulacak. Doğal gaz desteğinden faydalanabilmek için; başvuru yapanlar Türk vatandaşı olmalı, doğal gaz arzı olan bir ikametgahta yaşamalı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından hak şahini sayılmalı, doğal gaz abonesi olmalı ve başvuruları e-Devlet üzerinden yapmalılar. Başvuru süreçlerini tamamlamak isteyen vatandaşların toplam hane kazancı inceleniyor. Kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin üçte birinden az ise vatandaşlar e-Devlet üzerinden kimlik bilgilerini doğrulayarak sosyal yardım başvurusu aramasında bulunmalılar. Aramanın ardından ulaştıkları başvuru ekranındaki form eksiksiz doldurulmalıdır. Değerlendirme süresi 10 gün olan başvuru sonuçları, bakanlık tarafından ilan edilmektedir.