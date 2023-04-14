Finans
14 Nisan 2023 - 22:15

Başvuran herkes şartsız, koşulsuz, geri ödemesiz 7 Bin TL alacak! Milyonlarca yeni yuva kuracak çifte müjde... Mutluluğa desteği o isim sosyal medyadan duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında evlenecek çiftlere müjde verdi. İmamoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Evlilik Desteği Projesi kapsamında 7 bin TL'lik maddi destek sağlanacağını duyurdu. Başvuran herkese şartsız, koşulsuz ve geri ödemesiz olarak verilecek bu destek ile çiftlerin ekonomik kriz ortamında bir nebze olsun rahatlaması hedefleniyor. İşte detaylar...

Finans
14 Nisan 2023 - 22:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Başvuran herkes şartsız, koşulsuz, geri ödemesiz 7 Bin TL alacak! Milyonlarca yeni yuva kuracak çifte müjde... Mutluluğa desteği o isim sosyal medyadan duyurdu
TAKİP ETTAKİP ET


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında evlenecek çiftlere müjde verdi. İmamoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Evlilik Desteği Projesi kapsamında 7 bin TL'lik maddi destek sağlanacağını duyurdu. Başvuran herkese şartsız, koşulsuz ve geri ödemesiz olarak verilecek bu destek ile çiftlerin ekonomik kriz ortamında bir nebze olsun rahatlaması hedefleniyor. İşte detaylar...

İmamoğlu, açıklamasında "Yeni bir yuva kuracak çiftlerimizin mutluluğuna katkıda bulunmak inanın bizleri de çok mutlu ediyor" dedi. Bu proje ile İBB'nin evlilik hazırlıklarında maddi sıkıntı yaşayan çiftlere destek olmayı hedeflediği belirtiliyor.



İstanbul'da yaşayan ve 2023 yılında evlenecek olan herkesin bu desteğe başvurabileceği ifade ediliyor. Bu destek ile çiftlerin hayatlarının yeni bir evrede başlangıcına destek olunması amaçlanıyor.

ŞARTSIZ KOŞULSUZ VERİLECEK

PARA

Başkan İmamoğlu, yeni evlenecek 10 bin çift için şartsız ve koşulsuz olarak 7 bin TL evlilik desteği vereceklerini duyurdu. Bu desteğin ekonomik zorluklar yaşayan çiftlerin hayallerine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL sıfır faizli kredi verileceğini açıklamıştı. Ancak geri ödemesiz desteğin vatandaşlar tarafından daha cezbedici olduğu görülmüştü. Başkan İmamoğlu, dayanışma ile bu zor günleri hep birlikte aşacaklarını ve mutlu yuvalar kurulmasına katkıda bulunacaklarını ifade etti.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ