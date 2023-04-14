Başvuran herkes şartsız, koşulsuz, geri ödemesiz 7 Bin TL alacak! Milyonlarca yeni yuva kuracak çifte müjde... Mutluluğa desteği o isim sosyal medyadan duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında evlenecek çiftlere müjde verdi. İmamoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Evlilik Desteği Projesi kapsamında 7 bin TL'lik maddi destek sağlanacağını duyurdu. Başvuran herkese şartsız, koşulsuz ve geri ödemesiz olarak verilecek bu destek ile çiftlerin ekonomik kriz ortamında bir nebze olsun rahatlaması hedefleniyor. İşte detaylar... İmamoğlu, açıklamasında "Yeni bir yuva kuracak çiftlerimizin mutluluğuna katkıda bulunmak inanın bizleri de çok mutlu ediyor" dedi. Bu proje ile İBB'nin evlilik hazırlıklarında maddi sıkıntı yaşayan çiftlere destek olmayı hedeflediği belirtiliyor.
İstanbul'da yaşayan ve 2023 yılında evlenecek olan herkesin bu desteğe başvurabileceği ifade ediliyor. Bu destek ile çiftlerin hayatlarının yeni bir evrede başlangıcına destek olunması amaçlanıyor.