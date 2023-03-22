Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere ödemeler yapmaktadır. Çeşitli ödemelerle ilgili soruşturma sürüyor ancak başvuranlara 4336 Türk Lirası ödeneceği kesin. Ayrıca bakanlık tarafından ödenen destek ödemelerinin bir parçası olan evde bakım maaşı miktarı ve başvuru koşulları da tanımlanmıştır.
Finans
22 Mart 2023 - 22:30
Başvuran herkese tıkır tıkır ödenecek! Bakanlık kesenin ağzını açtı: Kişi başı 4.336 TL ödeme yapılacak
Destek ödemeleri merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sübvansiyonlarla ilgili araştırma yapılıyor. Dar gelire sahip ailelere yönelik ödemeler Mart ayında da yapılıyor ve başvuran ailelere 4336 Türk Lirası ödeme veriliyor. Destek ödemelerine ilişkin tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz…
Finans
22 Mart 2023 - 22:30