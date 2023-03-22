Başvuran herkese tıkır tıkır ödenecek! Bakanlık kesenin ağzını açtı: Kişi başı 4.336 TL ödeme yapılacak







EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU?







EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

EVDE BAKIM ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere ödemeler yapmaktadır. Çeşitli ödemelerle ilgili soruşturma sürüyor ancak başvuranlara 4336 Türk Lirası ödeneceği kesin. Ayrıca bakanlık tarafından ödenen destek ödemelerinin bir parçası olan evde bakım maaşı miktarı ve başvuru koşulları da tanımlanmıştır.Aile Bakanlığı evde bakım maaşı talep ederken 4336 Türk Lirası ödeme yapıldığını açıkladı. Ödeme koşullarını sağlayan kişiler bu ödemelerden faydalanacaktır.Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı evde bakıma ihtiyacı olan ailelere 4.336 Türk Lirası ödüyor. Bu ödemelerden yararlanabilmek için kişinin ağır engelli olmasının yanı sıra hastalığı nedeniyle (tuvalet, yemek yeme, giyinme ve temizlik gibi) ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor olması gerekir.Ödemeler her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara alınır. Evde bakım aylığı araştırmaları devam ederken yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişiler, Aile Bakanlığı ödemelerinden yararlanabilir. Mart ayından itibaren ödemelerin belirtilen tarihlerde hesaplara geçmesi beklenmektedir.