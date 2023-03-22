Finans
22 Mart 2023 - 22:30

Başvuran herkese tıkır tıkır ödenecek! Bakanlık kesenin ağzını açtı: Kişi başı 4.336 TL ödeme yapılacak

Destek ödemeleri merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sübvansiyonlarla ilgili araştırma yapılıyor. Dar gelire sahip ailelere yönelik ödemeler Mart ayında da yapılıyor ve başvuran ailelere 4336 Türk Lirası ödeme veriliyor. Destek ödemelerine ilişkin tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz…

Finans
22 Mart 2023 - 22:30
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Başvuran herkese tıkır tıkır ödenecek! Bakanlık kesenin ağzını açtı: Kişi başı 4.336 TL ödeme yapılacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere ödemeler yapmaktadır. Çeşitli ödemelerle ilgili soruşturma sürüyor ancak başvuranlara 4336 Türk Lirası ödeneceği kesin. Ayrıca bakanlık tarafından ödenen destek ödemelerinin bir parçası olan evde bakım maaşı miktarı ve başvuru koşulları da tanımlanmıştır.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Aile Bakanlığı evde bakım maaşı talep ederken 4336 Türk Lirası ödeme yapıldığını açıkladı. Ödeme koşullarını sağlayan kişiler bu ödemelerden faydalanacaktır.



evde bakım maaşı

EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı evde bakıma ihtiyacı olan ailelere 4.336 Türk Lirası ödüyor. Bu ödemelerden yararlanabilmek için kişinin ağır engelli olmasının yanı sıra hastalığı nedeniyle (tuvalet, yemek yeme, giyinme ve temizlik gibi) ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor olması gerekir.

EVDE BAKIM ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Ödemeler her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara alınır. Evde bakım aylığı araştırmaları devam ederken yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişiler, Aile Bakanlığı ödemelerinden yararlanabilir. Mart ayından itibaren ödemelerin belirtilen tarihlerde hesaplara geçmesi beklenmektedir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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