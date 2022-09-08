Başvuran öğrencilere anında 2.337 TL yardım! SED öğrenci yardım başvurusu başladı! SED yardım şartları ve başvuru ekranı







SED yardımına başvuru şartları nelerdir?







SED yardım başvurusu

Eğitime bir destek daha geldi

Sosyal ve Ekonomik Destek Programı kapsamında çocuklu ailelere verilecek olan SED destek yardım ücreti 2.337 TL olarak belirlendi. Bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise SED yardım başvuru şartlarını ve başvuruyu nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. SED eğitim yardım şartları nelerdir? İşte detaylar...e-devlet üzerinden gerçekleşecek olan SED yardım başvurularında belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir."Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler. Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları en geç üçer aylık süreler ile izlenmektedir. İzlemelerde hizmetin devamı veya sonlandırılması değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanılması üzerine şartlar belli oldu. - Sosyal hizmet kuruluşlarının desteği üzerine ailesi ya da yakınına verilecek olan çocuklar - Yaşanılan ekonomik zorluklar neticesinde verilen ve korumaya muhtaç olan çocukların bakımlarının yapılabileceği ve ekonomik hizmeti göreceği aile ya da yakınlarına verilecek çocuklar - Olağanüstü yaşanan afetlerden ötürü ya da herhangi bir hastalıktan evin geçiminin sağlanamaması durumunda hanede yer alan çocukların hayatının tehlikede olması koşulu sağlandığında ya da ailenin vefat etmesi halinde alınan çocuklar.- E-devlete giriş yapın - TC kimlik ve şifre girişi yapın - Açılan ekranın sağ üstte bulunan 'Yeni Başvuru' ekranına tıklayın - Karşınıza çıkan ekranın altında okudum kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyin ve 'Devam Et' butonuna basın - Alt kısımda yer alan ekran da 'Hakkında başvurum ile ilgili konularda araştırma yapılmasına izin veriyorum' butonuna basarak devam ete tıklanır. - Bütün işlemlerin tamamlanmasının ardından siz ve haneniz hakkında bilgiler doldurulması istenir. - Hanede yer alan çocukların kimlik bilgileri yazılır - Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulmasının ardından başvuru tamamlanır.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayında yeni destek paketinin kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu. Aile destek programının, fatura desteklerinin ve eğitim öğretim yardımlarının içeriğinde genişletme yapılarak birçok kişiye ve aileye sosyal yardım verilecektir.