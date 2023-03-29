Başvurana kişi başı 2.059 TL ödeme var! Sosyal yardım fırtınası geri döndü! TC kimlik sonu 0,2,4,6 ile bitenlere müjde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımlar tüm hızıyla devam ederken çocuklu aileler e devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği açıklandı. Başvuru şartlarına uygunluk kontrol edilirken PTT düzenli ödemelerin yapıldığı belirtti. Aile Bakanlığı tarafından 50'den fazla farklı kalemlerde yapılan sosyal yardım ödemeleri nelerdir, kimler faydalanabilir? sorularının yanıtları haberimizde yer almaktadır.
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK BAŞVURULARIEkonomik konudan yoksulluk içerisinde olan çocukların temel ihtiyaçlarını karşılanamaması ve yaşamlarını en düşük seviyede devam ettirmelerine karşılık ailelere destekler sunuldu. Çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici ya da belirlenecek süreler için ekonomik destek taleplerine dair ön başvurular başladı.
Bu hizmetten faydalanacak çocukların durumları 3 ay süreyle takip edilirken izlenmelerin sonunda devamına ya da sonlandırılması yönünde karar verilir.
Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için düzenli geliri bulunmayan ailelerin çocukları ekonomik destek hizmetinden faydalanır. Yapılan başvurularda ise araştırma ve inceleme sonucunda karara varılırken başvuru için gerekli araştırmaların yapılması öneriliyor.