Finans
29 Mart 2023 - 17:45

Başvurana kişi başı 2.059 TL ödeme var! Sosyal yardım fırtınası geri döndü! TC kimlik sonu 0,2,4,6 ile bitenlere müjde

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen SED ödemeleri için e devlet üzerinden başvuruların başladığı belirtildi. Okula giden çocuklar adına başlayan SED ödemelerine başvuruda bulunan herkese 2.059 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. E devlet üzerinden SED başvuruları başladı. TC kimlik numarasının sonuna göre ödemeler yapıldı.

Finans
29 Mart 2023 - 17:45
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Başvurana kişi başı 2.059 TL ödeme var! Sosyal yardım fırtınası geri döndü! TC kimlik sonu 0,2,4,6 ile bitenlere müjde
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımlar tüm hızıyla devam ederken çocuklu aileler e devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği açıklandı. Başvuru şartlarına uygunluk kontrol edilirken PTT düzenli ödemelerin yapıldığı belirtti. Aile Bakanlığı tarafından 50'den fazla farklı kalemlerde yapılan sosyal yardım ödemeleri nelerdir, kimler faydalanabilir? sorularının yanıtları haberimizde yer almaktadır.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK BAŞVURULARI

Ekonomik konudan yoksulluk içerisinde olan çocukların temel ihtiyaçlarını karşılanamaması ve yaşamlarını en düşük seviyede devam ettirmelerine karşılık ailelere destekler sunuldu. Çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici ya da belirlenecek süreler için ekonomik destek taleplerine dair ön başvurular başladı.



Bu hizmetten faydalanacak çocukların durumları 3 ay süreyle takip edilirken izlenmelerin sonunda devamına ya da sonlandırılması yönünde karar verilir.

SEd yardım

Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için düzenli geliri bulunmayan ailelerin çocukları ekonomik destek hizmetinden faydalanır. Yapılan başvurularda ise araştırma ve inceleme sonucunda karara varılırken başvuru için gerekli araştırmaların yapılması öneriliyor.

SED NEDİR?

Ekonomik açıdan yoksulluk içerisinde olan çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede sürdüren güçlük çeken ailelerin yeterli duruma gelmesine kadar çocukların bakımlarını geçici süreyle idare ettiren ekonomik desteklerdir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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