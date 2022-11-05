EKONOMİ
05 Kasım 2022 - 20:43

Başvurana Mayıs ayına kadar 2500 TL ödeniyor: Isınma desteği başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kış ayları boyunca vatandaşlara 900 TL ila 2500 TL arasında ödeme yapılacak. E-Devlet üzerinden başvuru yapmak yeterli oluyor.

EKONOMİ
05 Kasım 2022 - 20:43
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Başvurana Mayıs ayına kadar 2500 TL ödeniyor: Isınma desteği başladı


Kış aylarına girilmesiyle birlikte devlet tarafından yapılan destekler için araştırmalar da hız kazandı. 2022 yılının ilk aylarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere doğal gaz ve kömür yardımı yapılacağı açıklanmıştı. Nakit olarak yapılacak ödemelerin miktarı ise 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Kış aylarında vatandaşların ısınma konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yapılan destek ödemeleri için başvurular başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Mayıs 2023 tarihine kadar vatandaşlara hem doğal gaz hem de elektrik yardımının yapılmaya devam edeceği bildirildi. Yardıma ihtiyacı olan aileler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Doğal gaz yardımı için başvurular devam ediyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat ile doğal gaz desteğinin 900 TL ila 2 bin 500 TL arasında yapılacağı bildirildi. İhtiyaç sahibi vatandaşların bu yardımdan yararlanabilmesi için başvuru şartlarına uyuyor olmaları gerekiyor.

Bakanlık tarafından bildirilen şartlar arasında T.C vatandaşı olmak, hane halkı gelirinin kişi başı 1.833 liranın altında olmak, doğal gaz aboneliği bulunması gibi şartlar yer alıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ise bu unsurları göz önünde bulundurarak başvurular hakkında değerlendirme yapıyor.

Doğal gaz desteği için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. E-Devlet Giriş Kapısına T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan kullanıcılar, “ Sosyal Destek “ sekmesi üzerinden kendilerinden talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz girdikten sonra başvuru işlemlerini tamamlamış olacak. Başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar yine e-Devlet üzerinden görüntüleniyor.

Sistem üzerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaç olmama ya da farklı bir nedenden dolayı başvuruları reddedilen kişilerin 15 gün sonra yeniden başvuru yapma imkanı bulunuyor. Başvurusu olumlu değerlendirilenler ise PTT üzerinden Mayıs ayına kadar ödemelerini alabilecekler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğal gaz destek ödemeleri 900 TL ila 2500 TL ila arasında ödenecek olup, ödemeler Mayıs ayına kadar devam edecek. Doğal gaz destek ödemeleriyle ilgili güncel haberleri öğrenmek için Haberport’u takip etmeye devam edin.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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