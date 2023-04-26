Başvuranlara tek sefere mahsus 500 TL ödenecek! 30 Nisan'a kadar süre verildi

Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu farklı kampanyalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kez duyurulan kampanya ile banka, müşterilerine harcama yaparak para kazanma fırsatı sunuyor. Bankkart sahibi olan müşteriler, anlaşmalı üye işyerlerinde yapacakları harcamalarla hediye para kazanabilecekler. Kampanya kapsamında, müşteriler tek seferde veya farklı günlerde toplamda 5.000 TL ve üzeri harcama yaptıklarında, 250 TL hediye para kazanabilecekler. Toplamda kazanılabilecek hediye para tutarı ise 500 TL ile sınırlandırılmıştır. Kampanyaya katılım için müşterilerin kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu işlem için müşteriler, Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden veya BESYA yazıp 4757'ye SMS göndererek kayıt yaptırabilecekler. Kampanya, 1 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 30 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Hediye paraları, kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin Bankkart hesaplarına anında yansıtılacak.
Kampanyaya katılabilmek için müşterilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Harcama tutarları, Bankkart'ın hem kredi kartı hem de banka kartı özellikleri dikkate alınarak hesaplanacak. Kampanyaya dahil olmayan işlemler ise karta para yükleme, nakit çekim, ön provizyon, iade, iptal ve Bankkart Lira kullanım işlemleri olarak sıralanabilir. Ayrıca, kampanya kapsamında yapılacak harcamaların e-ticaret siteleri ve yalnızca e-ticaret hizmeti veren üye işyerleri dahil olmayacak. Ziraat Bankası, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Kampanya şartlarına uygun şekilde yapılan işlemlerin iade veya iptal edilmesi durumunda, verilen Bankkart Liraları geri alınacak ve hesaba veya kredi kartına borç olarak yansıtılacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin kampanya koşullarını dikkatle okumaları ve gereksinimleri yerine getirmeleri tavsiye edilir. KAMPANYA DETAYLARI
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen kampanyanın detayları açıklandı. Banka müşterileri, Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden başvuru yaparak kampanyaya katılabilecekleri gibi, BESYA yazarak 4757'ye SMS göndererek de katılım sağlayabilirler. Kampanyaya katılan müşteriler, Bankkart POS'undan farklı günlerde ve tek seferde yapacakları her 5.000 TL ve üzeri harcama için 250 TL Bankkart Lira hediye kazanabilirler. Toplamda 500 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanılabileceği ifade edilirken, bir müşterinin kampanya döneminde kazanabileceği en fazla Bankkart Lira tutarının 500 TL ile sınırlandığı belirtilmiştir. Kampanya dahilinde yapılan harcamalar için Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özellikleri ile yapılan işlemler dikkate alınacaktır. Ancak, kampanyaya yalnızca asıl kart sahibi müşterilerin katılabileceği belirtilmiştir. Ek olarak, kampanyaya dahil olan alışverişlerin yalnızca anlaşmalı üye işyerlerinde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, sadece e-ticaret hizmeti veren işyerleri kampanyaya dahil değildir. Karta para yükleme işlemleri ve nakit çekim işlemleri kampanyaya dahil değildir. Ayrıca, ön provizyon, iade, iptal ve Bankkart Lira kullanım işlemleri de kampanya dahilinde değildir. Kampanya dönemi boyunca yapılan işlemlerin iade veya iptal edilmesi durumunda, verilen Bankkart Liralar geri alınacak ve hesaba veya kredi kartına borç olarak yansıtılacaktır. Bu nedenle, kampanyaya katılan müşterilerin bu hususu göz önünde bulundurarak harcama yapmaları gerekmektedir. Son olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarında herhangi bir değişiklik yapma veya kampanyayı durdurma hakkına sahiptir. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiler, Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden öğrenilebilir. Kampanyaya katılan müşteriler, Bankkart Lira'ları ile anlaşmalı işyerlerinde alışveriş yapabilirler. Bankkart Lira, yalnızca anlaşmalı işyerlerinde geçerli olup, nakit para olarak kullanılamaz. Ayrıca, Bankkart Lira kullanımı sırasında nakit para üstü verilmeyecektir. Kampanya süresince kazanılan Bankkart Lira'lar, 15 gün içinde müşterilerin hesaplarına yüklenecektir. Hesaplarına yüklenen Bankkart Lira'ları kullanmak isteyen müşteriler, Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden işlem yapabilirler. Bankkart Lira'lar, müşterilerin hesaplarında biriken paralar gibi faiz getirmez ve kullanılmadığı takdirde 6 ay sonra otomatik olarak silinir.