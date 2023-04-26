Başvuranların hesabına her ay 4.337 TL yatırılıyor! Şartlara uyan devlet yardımını kaçırmasın











Aylık 4.337 TL Evde Bakım Maaşı

Devlet tarafından sağlanan destek ödemelerinden biri de bakıma muhtaç yaşlı veya engelli bireye sahip ailelere sunulan aylık 4.337 TL tutarındaki evde bakım maaşı. Evde bakım maaşı belirli tarihlerde belirli bir sıra ile ödeniyor. Ödemelerin durumu e-Devlet platformu üzerinden ya da SMS yoluyla kolaylıkla takip edilebilir.





Evde Bakım Maaşı Ödeme Durumunu Kontrol Etmek için İki Yöntem; e-Devlet ve SMS

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli veya geliri olmadığı için temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardıma ihtiyaç duyan kişilere 4.337 TL destek ödemesi yapacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek paketleri PTT aracılığıyla ya da kişinin belirlediği banka hesabına aktarılıyor. Bu ödemeler her ay yapılmakla birlikte, bazı destek paketleri tek seferlik ödemeler olarak da sunuluyor.Evde bakım yardımı alanlar, ödemelerin yapılıp yapılmadığını e-Devlet platformuna erişerek veya SMS yoluyla kontrol edebilir. E-Devlet platformuna erişim için kişilerin T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak sağ üst köşede yer alan arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgisi Sorgulama" yazması gerekli. Öte yandan, Ziraat Bankası aracılığı ile evde bakım maaşı alanlar, "BAKIYE" yazıp 47-37'ye SMS göndererek ödemelerini sorgulayabilir.