Başvurmayan kalmasın! e-Devlet'ten formu doldurana 4.400 TL ödeniyor! Haberim yoktu alamadım demeyin! İhtiyaç sahibi bireyler ve aileler için devletin kapısı sonuna kadar açıldı. Geç kalmadan başvuruda bulunun. 18 yaşından büyük olmanız halinde devlet 4 bin 400 TL para ödeyecek.
Sosyal yardım ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Yeni yılda bu ödemeler çok fazla artış gösterdi sebebi ise ekonomik krizin bazı kesimleri aşağı çekmesi. Pandemiydi enflasyonuydu derken bazı kesimler geçinme konusunda zorluk yaşıyor. Bu ailelerin zorluklarına çare bulabilmek için ise devlet bir takımda yardımlarda bulunuyor. İşte o yardım ödemelerinden biri. Formu doldurana devlet sosyal yardım parası veriyor. İşte detaylar...
DEVLETTEN 4 BİN 400 TL'LİK YARDIM DUYURUSUVatandaşa müjdeli haber geldi. Başvuru formu yayınlandı. Geçinmekte zorluk çeken kişilere verilecek bu ödemeler merak ediliyor. Son zamanlarda bir çok kişi ekonomik olarak sıkıntı yaşıyor. Pandemi, hastalık, savaş derken dünyanın dengesi alt üst olmuş durumda. Bir de dolar kurlarında yükseliş ve artış vatandaşı olumsuz etkiledi. Her kesim ekonomik olarak zorluk çekiyor. İşte diğer detaylar...
Devlet zor durumda kalan ailelerin yardımına yetişmeye hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi, engelli, bakıma muhtaç ailelere yardımda bulunacağını açıkladı. Bu ödemeler 4 bin 400 TL olacak şekilde yapılacak. Bugün itibariyle e devlet sistemi üzerinden başlayan başvuruların sonuçları 15 şubat tarihinde belli olacak bu tarihte vatandaşlar ödemelerini almaya başlayacak. Başvuru koşulları için ise şartlar belli oldu. Öncelikle bu yardıma alabilmek için evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bir birey bulunması gerekmektedir. Doktor raporu ile birlikte başvurularınızı e devlet üzerinden yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra evdeki gelirin asgari ücretin kişi başına düşen üçte birinden az olması gerekiyor. Başvuruda bulunacak ailelerde kişi başına düşen gelirin; bu sene açıklanan asgari ücretin üçte birinden az bulunması gerekiyor. Şartları taşımanız halinde e devlet sistemi üzerinden karşınıza çıkan formu doldurmanız ya da yakınınızdaki herhangi bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek müracaatta bulunmanız gerekmektedir.