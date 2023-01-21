Başvurmayan kalmasın! Genç yaşlı herkese faizsiz 10.000 TL verilecek! Bir tıkla banka hesabınız dolup taşacak!

İŞ CEP’TEN FAİZSİZ 10 BİN LİRA!
İş Bankası müşterilrini havalara uçuracak bir kampanya ile geldi. Yıl sopnuna kadar sürmesi planlanan kampanyaya göre İş Cep Müşterilerine faizsiz taksitli nakit avans ayrıcalığı tanınacak. Türkiye'nin en eski bankalarından biri olan İş Bankası banka müşterilerine özel bir kampanyayı müşterileri ile buluşturuyor. Ekonominin ve faizlerin bu denli yüksek olduğu bir piyasa da iş bankası bu özel kampanyası ile müşterilerini memnun edecek.
İş Bankası’ndan kampanya ile ilgili olarak verilen detaylara göre yıl sonuna kadar kampanyadan yararlanılabilecek. İşCep’ten “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneği ile banka müşterisi olan ve ya kredi kartı başvuruları onaylanmış müşteriler kampanyadan yararlanma imkanı sağlayacak.