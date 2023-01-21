Finans
21 Ocak 2023 - 16:00

Başvurmayan kalmasın! Genç yaşlı herkese faizsiz 10.000 TL verilecek! Bir tıkla banka hesabınız dolup taşacak!

İş Bankası müşterilerini ihya edecek bir kampanya ile geldi. Faizsiz nakit avans kampanyası yapan İş Bankası'nda şimdiden kuyruklar oluştu.

Finans
21 Ocak 2023 - 16:00
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Başvurmayan kalmasın! Genç yaşlı herkese faizsiz 10.000 TL verilecek! Bir tıkla banka hesabınız dolup taşacak!
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İŞ CEP’TEN FAİZSİZ 10 BİN LİRA!



İş Bankası müşterilrini havalara uçuracak bir kampanya ile geldi. Yıl sopnuna kadar sürmesi planlanan kampanyaya göre İş Cep Müşterilerine faizsiz taksitli nakit avans ayrıcalığı tanınacak.

Türkiye'nin en eski bankalarından biri olan İş Bankası banka müşterilerine özel bir kampanyayı müşterileri ile buluşturuyor. Ekonominin ve faizlerin bu denli yüksek olduğu bir piyasa da iş bankası bu özel kampanyası ile müşterilerini memnun edecek.



İş Bankası’ndan kampanya ile ilgili olarak verilen detaylara göre yıl sonuna kadar kampanyadan yararlanılabilecek. İşCep’ten “Müşteri Olmak İstiyorum” seçeneği ile banka müşterisi olan ve ya kredi kartı başvuruları onaylanmış müşteriler kampanyadan yararlanma imkanı sağlayacak.

iş bankası

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bankadan yapılan açıklamaya göre müşteriler bu kampanyadan bireysel başvuru yapabilecekler ve sadece 1 defaya mahsusu kampanyadan yararlanabilecekler. Ayrıca kampanyanın faizsiz seçeneğinin aktif olması için vade sayılarının 5 ayı geçmemesi de belirtilen şartlardan biri. 5 aydan fazla sürecek vadeli işlemlerde ve 10 bin TL’yi geçen işlemlerde faiz işletimi yapılacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler için alt limit 300 lira üst limit ise 10 bin lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca İş bankasına ait bireysel kredi kartları, iş bankası ticari kredi kartlarından katılım sağlanmaktadır.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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