Başvuru ekranı açıldı! Formu dolduranlar 1250 TL devlet yardımı alacak: O güne kadar hemen yapılması gerekiyor!











AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR







2023 SOSYAL YARDIM ÜCRETLERİNDE ARTIŞ!

Son dakika haberi olarak TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara dikkat denildi. Yardım parasının 850 TL ile 1250TL arasında olacağı duyuruldu. Geçim sıkıntısının aileleri ayrıca zorladığı günümüzde herkesin gözü aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı açıklamasında. Detaylar ve yapılan açıklamalar haberimizin devamında...Yatırılan aile destek paralarının Şubat ayında hangi gün yatacağı merak konusu oldu. Ülkemizde 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem nedeniyle erken yatacağı açıklanan aile destek paralarının yatırılacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Aile Destek Programı geçim sıkıntısı yaşayan, ihtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli koşullarla verilen yardımdır. Hane içinde kişi başına düşen gelire göre en fazla 12 aylık bir süre için verilir. Her yıl verilecek ücret o yıla göre güncellenir. Verilen ücretin yanında ayrıca belirtilen özel durumdalar göre de ücret miktarı artar. Çocuk sayısı ve engellilik durumunda ayrıca ek ödemeler de yapılır. Aile Destek Programının başvuruları e-Devlet üzerinden veya ikametgâh adresine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yapılabilmektedir. Türk vatandaşı olmayanlar, mavi kartı olanlar, reşit olmayanlar, ikametgahı yurtdışında olanlar, hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışına borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişileri bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bunlara ek olarak hükümlü veya tutukluların, mevcut olarak yurtta yaşayan öğrencilerin, bakım kurumlarına bağlı kişilerin, zorunlu askerlik yapanların başvuruları hane olarak değerlendirilmediğinden bu kişilerin de başvuruları geçersizdir. Yapılacak yardımlar ailede kişi başına düşen aylık gelire göre yapılmaktadır. Aylık Destek Tutarı (TL) 450 TL ve altı için 1.250 TL 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı için 1.100 TL 911,15 TL üzeri- 1372,30 TL ve altı için 950 TL 1372,30 TL üzeri -1833,45 TL'den az için 850 TL Yapılacak ödemelerin son ödemesi 2023 Haziran ayında yapılacaktır. Yardımların 2023 yılı için artıp artmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bunların yanında bu yardıma ek olarak çocuk sayısına göre ek destekler de yapılmaktadır. 1-2 çocuklu haneler için 350 TL 3 çocuklu haneler için 450 TL 4 çocuklu haneler için 550 TL 5 ve üzeri sayıda çocuklu haneler için 650 TL 350 ile 650-TL arasında değişiklik gösteren tutarlarda ek ödemeler de verilecektir.. Ayrıca başvurusu reddedilen kişilerin sonradan sosyoekonomik durumlarını değişmesi durumunda bu kişilerin programa yeniden başvurma haklarına sahiptirler.*Mevcut durumda 1.537 TL olan 65 yaş aylığı 1.998 TL'ye yükseldi. *3.336 TL olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı ise 4.336 lira oldu. *Yüzde 40-69 engelli raporu olan kişilerin alacağı ücret 1.227 TL'den 1.595 TL'ye çıktı. *Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ise ödenen rakam 1.840 TL'den 2.392 liraya yükseltildi.