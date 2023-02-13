Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından açıklanan bu yardım paketi, sadece eğitim maliyetlerine değil, aynı zamanda günlük hayatta karşılaşılan zorluklarda da destek olmayı amaçlıyor. Okulumuza devam eden öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılamak için verilen bu yardım, onların eğitim hayatını kesintisiz sürdürmelerine yardımcı olacak. Bakanlık, verilen bu yardımların sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmelerini hedefliyor. Yardım başvurularının PTT üzerinden yapılması, ailelere daha kolay ve hızlı bir şekilde yardım sunmayı amaçlıyor. Ailelere destek olan bu program, öğrencilerin geleceklerine yatırım yapmalarına ve eğitim hayatlarını düzenli bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olacak.
Finans
13 Şubat 2023 - 11:30
Başvuru ekranı açıldı! PTT 3.038 TL yardım yapacak: İşte başvuru şartları
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, öğrencilere yönelik başvuru şartlarını açıkladı. Öğrencilere verilecek 3.038 TL yardım için PTT üzerinden alınabilecek detaylar resmen belli oldu.
Finans
13 Şubat 2023 - 11:30