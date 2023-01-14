EKONOMİ
14 Ocak 2023 - 00:45

Başvuru ekranı erişime açıldı! 7'den 70'e herkese ayda 1250 TL destek ödemesi: İkametgah detayına dikkat!

Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara aylık 1.250 TL yardım yapılıyor. Bu kapsamda destek programından faydalananlar Ocak ayı ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Ocak ayı aile destek paketi ödemeleri başladı mı? İşte, ödemelerin yapılacağı tarih...

EKONOMİ
14 Ocak 2023 - 00:45
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Başvuru ekranı erişime açıldı! 7'den 70'e herkese ayda 1250 TL destek ödemesi: İkametgah detayına dikkat!
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Yeni yıldan önce Aile Destek Paketi ödemelerinin yapılacağı Bakan Derya Yanık tarafından açıklanmıştı. Bakan Yanık yaptığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ocak ayının birinci haftasında gerçekleştirilecek "Türkiye Aile Destek Programı" ödemelerini öne çekerek hak sahibi vatandaşlarımızın hesabına yatırıyoruz. Program kapsamında üç milyon haneye 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon haneye 919 milyon lira olacak şekilde üç milyon haneye toplamda 3,8 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz" demişti.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNDE ARTIŞ OLACAK  MI?

Aile destek paketi kapsamındaki ödemelerin, asgari ücret zammından sonra artıp artmayacağı merak ediliyor. Bakanlık ödemeleri önceki aylarda 850-1250 TL arasında artırmıştı.



 sosyal destek ödemeleri

Sosyal destek ödemelerinin 2023 yılında ne kadara çıkacağı henüz açıklanmadı. Bakanlıktan konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyerek sizleri bilgilendireceğiz.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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