Finans
18 Şubat 2023 - 21:45

Başvuru formunu dolduran 2.750 TL yardımı kapacak! PTT'den görülmemiş destek: Hakkınız var mı kontrol edin!

İhtiyaç sahibi olan aileler için yapılan sosyal destek ödemeleri genişletiliyor. Peki 2.750 TL nakit desteği detayları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
18 Şubat 2023 - 21:45
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Başvuru formunu dolduran 2.750 TL yardımı kapacak! PTT'den görülmemiş destek: Hakkınız var mı kontrol edin!
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Dar gelirli vatandaşlar için yapılan nakit destekleri hız kesmeden devam ediyor. Son gelen haberlere göre ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 bin 750 TL destek verilecek. Peki şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE 2.750 TL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamaya göre ihtiyaç sahibi ailelere 2.750 TL doğal gaz desteği verilecek. Verilecek destek kapsamında ihtiyaç sahibi aileler başvurularını tamamladıktan sonra Mayıs ayına kadar destekten faydalanabilecekler. Başvuru için en önemli şart hane başında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması olarak belirlendi. 



Aile Bakanlığı Doğal Gaz Desteği

Kış desteği olarak düzenlenen yeni sosyal destek kapsamında başvurular e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. E-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra başvurusu onaylanan hak sahiplerinin ödemeleri PTT aracılığıyla yapılacak. Hak sahipleri ödemelerini PTT şubelerinden kimlikleri ile alabilecek. Doğal gaz desteği almaya hak kazanan vatandaşlar elektrik tüketim desteğinden de faydalanmaya hak kazanacak. Aile Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde alınabilecek yardım miktarları hesaplanabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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