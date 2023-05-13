Başvuru günlerini kaçırmayın: 1.100 TL ödeme alabilirsiniz!







1.100 TL SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi insanlara sağlanan sosyal destek ödemelerinin şartları ve başvuruları yakından takip ediliyor. Peki 1.100 TL ödemelerin başvuruları nasıl yapılır? Şartları nedir? Kimler faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere sağlanan sosyal destek ödemeleri hızla devam ediyor. İhtiyaç sahibi insanların düzenli olarak maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılan ödemelerden destek programı kapsamında 1.100 TL ödemelerin şartları ise belirlendi.Ödemelerden faydalanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını geçmiş olmak, hane içinde noter, memur, muhtar gibi kamu görevlisi olmaması şartları aranıyor. Şartları taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor. Ödemeler aylık olarak hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Hane içindeki kişi başına düşen toplam gelir 450 TL ise 1.250 TL, 450 TL ve 911.15 TL arasındaysa 1.110 TL, 1372.30 TL ve üstündeyse 850 TL aylık ödeme yapılıyor. Ödemeler 12 ay sürüyor.