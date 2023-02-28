Finans
28 Şubat 2023 - 17:12

Başvuru için saatler kaldı! O bankadan hesap açtıran 1000 TL hediye kazanacak

O banka üzerinden hesap açan herkese hediye 1000 TL ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Banka, müşterilerinin memnun olması için kampanyalar peş peşe gelirken Akbank'ın kampanyasından son saatler kaldığı duyuruldu. İşte, Akbank hesap açma kampanyasına ilişkin detaylar...

Finans
28 Şubat 2023 - 17:12
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Başvuru için saatler kaldı! O bankadan hesap açtıran 1000 TL hediye kazanacak
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Akbank resmi internet sayfası üzerinden ilk kez Axess başvurusunda bulunacaklara 1000 TL ödeme yapılacağını açıkladı. 1000 TL üzeri harcamalarda 200 TL, toplam 1000 TL'ye varan chip para kazanılabilecek imkanı sunuldu. Kampanya için son gün ise 28 Şubat 2023 tarihi olarak belirtildi.

Akbank kampanya 1000 Tl

AKBANK KAMPANYASI



1 Şubat tarihinde başlayan kampanyanın son günü 28 Şubat tarihi olarak güncellendi. İlk kez Axess asıl kredi kartı başvurusunda bulunacaklar için geçerli olan bu fırsat şartları banka tarafından duyuruldu.

Başvuru formunda yer alan bilgiler doğru ve eksiksik olarak doldurularak dijital kullanım özellikli kart sahibi olabilir kartınız adresinize ulaşmadan internet harcamaları ve mobil ödemeler üzerinden kullanımı açılır.

Bireysel bazda gerçekleşen kampanyada free, troy, ticari kartlar, ek kart, öğrenci kartları ve sanal kar başvuruları kamanya kapsamında tutulur. İptal edilen işlemlerde, chip-para kazanımlarının da iptal edilir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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