Başvuru için son günler! İhtiyaç sahiplerine 3600 TL sosyal yardım: Bu detaya dikkat







PTT'DEN SEVİNDİREN haber 3600 TL ÖDEMEK İÇİN KOLLARI SIVADI! BAŞVURULAR HALA DEVAM EDİYOR! KİMİĞİYLE GİDENE BÜYÜK FIRSAT!







PTT ve Aktifbank arasında yapılan anlaşmayla birlikte, kimliğiyle gidenler için ödenecek olan 3600 TL, müşterilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Böylece, PTT müşterilerine büyük bir fırsat sağlamış oluyor. Bu fırsatın haberi ile çok sayıda kişi başvuruda bulunmuş ve ödeme almak için kolları sıvamış durumda. Son durum ise, başvuruların hala devam ettiği ve ödemelerin kimliğiyle giden müşterilere verildiği şeklinde. PTT'nin bu imkanı ve fırsatı sayesinde, müşterilerinden tam not alıyor.PTT, emeklilere ödemelerini yükseltmek için çabalamaktadır. Bu doğrultuda PTT ve Aktifbank arasında bir anlaşma gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamında, kimliğiyle gidenlere 3600 TL ödeme yapılmaktadır. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenlerin başvuruları hala devam etmektedir. PTT, bu anlaşma ile emeklilere büyük bir fırsat sağlamaktadır. Bu fırsatın kapsamında emekli olan vatandaşlar, PTT'den toplam ne kadarlık ödeme alabilecekleri konusunda merak edilenler tek tek yanıtlanmaktadır. PTT'nin bu haberi ile sevindiren sonuçlar elde edilmiştir.Müşteriler, Aktifbank ile anlaşmalı olan PTT'ye maaş hesaplarını taşımaları halinde, 3600 TL'lik bir promosyon imkanından yararlanabilecekler. Bunun yanında, çeşitli avantajlar da onlara sunuluyor. Fırsatı değerlendirmek isteyenler, hemen PTT'ye maaş hesaplarını taşıyarak, bu büyük avantajdan faydalanmaya çalışıyor. Kimliğiyle gidilen PTT merkezlerinde, ekstra bir ödemenin yapılmasına gerek kalmadan büyük fırsatların elde edilmesi mümkün oluyor. PTT ve Aktifbank'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği emekliye özel promosyon kampanyasının başlangıç tarihi 04.01.2023 olarak belirlenmiştir. Bu kampanyaya katılmak isteyen müşterilerimizin, Bankamızda açık kredisi olması ve açık kredilerinde 60 gün üzerinde gecikme bulunmaması gerekmektedir. Kampanya bedeli 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak kampanya bedelinin hesaba yatırıldığı tarih esas alınır. Kampanya bedeli başvuruyu takip eden 3. iş gününde müşterilerimizin PTT’deki maaş hesabına yatırılacaktır. Bunun dışında, PTT ve Aktifbank'ın resmi internet sitesinden kampanyaya ilişkin gerekli detaylara erişim sağlanabilecektir. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerimizin kimliğiyle birlikte PTT iş yerlerine giderek kampanyaya başvurmaları gerekmektedir.